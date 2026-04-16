Okan Buruk'un kozları Barış ve Sane!

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı döneminde Mauro Icardi çare olamamıştı.
Teknik direktör Okan Buruk kritik dönemde Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz'a sarıldı.
Başarılı çalıştırıcı ligin kalan bölümünde iki yıldızından ekstra sorumluluk almasını istedi.
Sane forma giydiği son 3 maçta 1 gol, 2 asistlik katkı verdi. Barış Alper de 1 gol, 1 asistle oynadı ve rakip stoperlerle dişe diş mücadele etti.
