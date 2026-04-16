Galatasaray, kupayı gördüğü zaman bırakmıyor!

Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Sivasspor ve Başakşehir, son virajda geriye düşen takımlar oldu. Son 6 sezonda ise böyle bir hata yaşanmadı. Galatasaray 5 maç kala zirvede olduğu tüm yıllarda kupayı kaldırdı.

16 Nisan 2026 11:26 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 11:27
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Galatasaray, kupayı gördüğü zaman bırakmıyor!
Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunda şampiyonluk yarışı son viraja girerken, geçmiş veriler zirvedeki takımın büyük avantaj taşıdığını ortaya koyuyor.

2006-07 sezonundan bu yana gelen 19 sezonda, son 5 haftaya lider giren takımların 14'ü şampiyonluğa ulaştı. Bu da yaklaşık %74'lük bir başarı oranına işaret ediyor. Ancak kalan 5 sezonda tablo tersine döndü.

2007-08'de Fenerbahçe, 2008-09'da Sivas, 2010-11'de Trabzonspor, 2014-15'te Beşiktaş ve 2018-19'da Başakşehir son viraja lider girmesine rağmen şampiyonluğu kaybetti. Bu örnekler, yarışın son haftalarda psikolojik kırılmalara açık olduğunu gösterdi.

SON 6 SEZONDA HATA YAPMADI

Öte yandan son yıllarda dengeler değişti. 2019-2020 sezonundan itibaren oynanan son 6 sezonda, son 5 haftaya lider giren tüm takımlar sezonu zirvede tamamladı. Bu süreçte hata yapılmadı ve liderlik korunarak şampiyonluk geldi.

Galatasaray cephesinde ise dikkat çeken bir istatistik var. Sarı-Kırmızılılar, son 20 yılda son 5 haftaya lider girdikleri tüm sezonlarda şampiyonluğa ulaştı.

Bu durum, tecrübeli kadro yapısı ve yarış yönetimi açısından önemli bir referans olarak öne çıkıyor. Ancak mevcut tablo, geçmiş sezonlara göre daha kırılgan bir yapıya sahip.

PUAN FARKI BU KEZ DAHA DÜŞÜK

Galatasaray, 68 puanla lider olsa da, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki fark sadece 2 puan. Üçüncü sıradaki Trabzon ise Galatasaray'ın 4 puan gerisinde.

Cim-Bom, şampiyon olarak tamamladığı son 3 sezonun aynı bölümlerinde ikinci sıradaki rakibiyle arasındaki puan farkını daha yüksekte tutmayı başarmıştı. Aslan, 2022-23 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe'nin 5 puan önündeydi. Bu rakam 2023-24 sezonunda 4, 2024-25 sezonunda ise 5.

Okan Buruk ve öğrencileri, ligdeki şampiyonluk yarışında avantajı elinde bulundursa da son maçlar bu kez daha kritik. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

