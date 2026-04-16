Barnes: 'Cavs'e karşı şans verilmemesi umurumda değil'

Toronto Raptors yıldızı Scottie Barnes, Cleveland Cavaliers karşısında oynayacakları ilk tur serisi öncesinde Toronto Raptors'ın "underdog" olarak görülmesini önemsemediğini açıkladı.



Barnes, "Biz sahaya çıkıp kazanmaya çalışacağız. İşimizi yapacağız. Sahada kimsek o olacağız. Bunların hiçbir önemi yok," ifadelerini kullandı.



Toronto, normal sezonda Cleveland karşısında oynadığı üç maçı da ortalama 11.7 sayı farkla kazandı. Ancak bu karşılaşmalarda Cavaliers tam kadro değildi.



Donovan Mitchell ilk maçta forma giymezken, Jarrett Allen iki maçta sahada yer almadı. Eski oyun kurucu Darius Garland ise üç maçta da oynamadı.



Sezon içinde kadrosunu güçlendiren Cavaliers, Harden, Keon Ellis ve Dennis Schröder transferleriyle önemli takviyeler yaptı.



Harden, 26 maçta 20.5 sayı, 7.7 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalayarak %43.5 üçlük isabetiyle dikkat çekti.



Harden'lı Cavaliers, bu süreçte 19 galibiyet – 7 mağlubiyet elde etti. Ayrıca Harden, Mitchell, Allen ve Evan Mobley dörtlüsünün birlikte oynadığı 92 dakikalık bölümde +26.7 net rating yakalandı.



Tüm bu tabloya rağmen Barnes, Raptors'ın eşleşmede şanslı olduğunu düşünüyor:



"Bu seride sahada neler yapabileceğimizi biliyorum. Fiziksel gücümüzü iyi kullanarak başarılı olabileceğimizi düşünüyorum."



Serinin ilk maçı Cumartesi günü Cleveland'da oynanacak.



