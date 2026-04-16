16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Barnes: "Cavs'e karşı şans verilmemesi umurumda değil"

Toronto Raptors yıldızı Scottie Barnes, Cleveland Cavaliers karşısında oynayacakları ilk tur serisi öncesinde Toronto Raptors'ın "underdog" olarak görülmesini önemsemediğini açıkladı.

calendar 16 Nisan 2026 14:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barnes, "Biz sahaya çıkıp kazanmaya çalışacağız. İşimizi yapacağız. Sahada kimsek o olacağız. Bunların hiçbir önemi yok," ifadelerini kullandı.

Toronto, normal sezonda Cleveland karşısında oynadığı üç maçı da ortalama 11.7 sayı farkla kazandı. Ancak bu karşılaşmalarda Cavaliers tam kadro değildi.

Donovan Mitchell ilk maçta forma giymezken, Jarrett Allen iki maçta sahada yer almadı. Eski oyun kurucu Darius Garland ise üç maçta da oynamadı.

Sezon içinde kadrosunu güçlendiren Cavaliers, Harden, Keon Ellis ve Dennis Schröder transferleriyle önemli takviyeler yaptı.

Harden, 26 maçta 20.5 sayı, 7.7 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalayarak %43.5 üçlük isabetiyle dikkat çekti.

Harden'lı Cavaliers, bu süreçte 19 galibiyet – 7 mağlubiyet elde etti. Ayrıca Harden, Mitchell, Allen ve Evan Mobley dörtlüsünün birlikte oynadığı 92 dakikalık bölümde +26.7 net rating yakalandı.

Tüm bu tabloya rağmen Barnes, Raptors'ın eşleşmede şanslı olduğunu düşünüyor:

"Bu seride sahada neler yapabileceğimizi biliyorum. Fiziksel gücümüzü iyi kullanarak başarılı olabileceğimizi düşünüyorum."

Serinin ilk maçı Cumartesi günü Cleveland'da oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.