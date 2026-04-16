Yeraltı dizisi kaldırıldı mı? Yeraltı bitti mi, final mi yaptı?

Haydar Ali ve Bozo'nun o tehlikeli yüzleşmesinin yarım kalmasından korkan milyonlarca dizi tutkunu araştırmalarını hızlandırdı. Peki, reyting canavarı bu dev projeye gerçekten ne oldu? Fişi çekildi mi?

Kısa, net ve yüreklere su serpecek o cevap: Derin bir nefes alabilirsiniz; Yeraltı dizisi KESİNLİKLE yayından kaldırılmadı, BİTMEDİ ve FİNAL YAPMADI!

NOW TV'nin ve Çarşamba akşamlarının en iddialı yapımlarından biri olan Yeraltı, reyting listelerinde zirveye oynayan oldukça başarılı bir projedir. Kanal yönetiminin veya yapım şirketinin bu kadar yüksek izlenme oranlarına sahip, dev bütçeli bir projeyi aniden yayından kaldırması veya iptal etmesi söz konusu dahi olamaz. Dizi, planlanan senaryosu ve heyecan dolu aksiyon sahneleriyle ekran macerasına son hızla devam etmektedir.

Peki durduk yere bu dedikodular neden alevlendi? Sosyal medyada bu paniğin yaşanmasının ardında yatan iki temel sebep bulunuyor:

Televizyon ve Yas Gündemi: Bildiğiniz üzere ülkemiz, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan çok acı okul saldırılarıyla derin bir sarsıntı geçiriyor. Bu hassas süreçte, şiddet ve mafya temalı bazı diziler (Eşref Rüya gibi) yapımcı kararıyla bu haftalık yayın akışından çekilmiş veya fragmanları ertelenmişti. İzleyiciler, Yeraltı dizisi için de benzer bir iptal veya "yayından tamamen kaldırılma" durumu yaşandığını zannederek paniğe kapıldı.

YouTube Krizinin Yanlış Anlaşılması: Yeraltı dizisinin yeni bölümleri artık YouTube'a yüklenmiyor. Dizinin dijital yayın hakları sadece Disney+ platformuna ait. Çarşamba akşamı televizyon yayınını kaçıran ve ertesi gün YouTube'da yeni bölümü göremeyen izleyiciler, "Bölüm yok, demek ki dizi yayından kaldırıldı" şeklinde tamamen asılsız bir kanıya vardı.

Hiçbir iptal veya final durumunun olmadığını bir kez daha hatırlatarak yeni bölüm tarihini verelim: Yeraltı dizisinin heyecanla beklenen 13. yeni bölümü, 22 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA akşamı saat 20.00'de NOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Televizyonda kaçıranlar ise bölümün hemen ardından Disney+ kütüphanesinden diziye kesintisiz ulaşabilecek.