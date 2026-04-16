Haber Tarihi: 16 Nisan 2026 13:59 -
Güncelleme Tarihi:
16 Nisan 2026 13:59
Eşref Rüya 41. bölüm yayınlandı mı, neden yok?
Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Necip Memili gibi dev isimlerin muhteşem performansıyla ekranlarda aksiyon fırtınaları estiren Kanal D'nin iddialı yapımı "Eşref Rüya" dizisi cephesinde ortalık fena karıştı! Tims&B imzalı dizinin milyonlarca sadık izleyicisi, Eşref ve Nisan'ın o soluksuz mücadelesine tanık olmak için dün akşam televizyonlarının karşısına geçtiğinde büyük bir şok yaşadı. Çarşamba akşamlarının reyting zirvesinden inmeyen dizinin yerine farklı bir yayın gören izleyiciler, arama motorlarında günün o en telaşlı sorusunu patlattı: Eşref Rüya 41. bölüm yayınlandı mı? Dizi neden yok, Eşref Rüya bitti mi, yayından mı kaldırıldı? İşte Kanal D güncel yayın akışından sızan o net bilgi ve izleyicilerin merak ettiği devasa soruların yanıtı...
Nisan'ın "İhtiyar'ın kızı" olup olmadığı gerçeğiyle yüzleşmesini ve Yaşar'ın Eşref'e kurduğu o tehlikeli kumpasın sonucunu bekleyen hayranlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o karanlık suç dünyasına dün gece ne oldu?
EŞREF RÜYA 41. BÖLÜM YAYINLANDI MI, DÜN AKŞAM NEDEN YOKTU?Kısa ve net cevap: Hayır, Eşref Rüya dizisinin büyük bir heyecanla beklenen 41. bölümü dün akşam (15 Nisan 2026 Çarşamba) Kanal D ekranlarında YAYINLANMADI! Fragmanda yer alan çarpıcı sahnelere rağmen dizi, son dakika kararıyla Kanal D'nin yayın akışından aniden çıkarıldı.Peki Neden Yayınlanmadı? Dizinin yayından kaldırılması veya final yapması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Türkiye, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarında art arda yaşanan ve tüm ülkeyi derin bir yasa boğan silahlı okul saldırılarının şokunu atlatmaya çalışıyor. Yüksek dozda silahlı çatışma, mafya ve şiddet sahneleri barındıran Eşref Rüya dizisinin de, yaşanan bu derin toplumsal acı ve hassas yas atmosferi nedeniyle yapım şirketi ve kanal yönetiminin ortak kararıyla bu haftalık pas geçildiği kulislerde konuşulan en güçlü iddia.EŞREF RÜYA 41. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?"Peki Eşref ve doğmamış çocuğunun akıbetini ne zaman göreceğiz?" diyen dizi tutkunları için takvim şu şekilde güncellendi: Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, dizinin o ertelenen ve merakla beklenen 41. yeni bölümü, 22 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.DİJİTAL İZLEYİCİSİNE KRİTİK UYARI: PRİME VİDEO'DA BUGÜN VAR MI?Bölüm başı devasa bütçesiyle dikkat çeken diziyi televizyondan değil de dijitalden takip edenler için de önemli bir detayı hatırlatalım: Bilindiği üzere Eşref Rüya'nın yayınlanan bölümleri, televizyon yayınının hemen ertesi günü (Perşembe günleri) Amazon Prime Video Türkiye kütüphanesine ekleniyordu. Ancak dün akşam Kanal D'de televizyon yayını gerçekleşmediği için, bugün (16 Nisan Perşembe) Prime Video platformunda da herhangi bir yeni bölüm YAYINLANMAYACAKTIR. Dijital platform izleyicilerinin de yepyeni macera için haftaya perşembeyi beklemesi gerekecek!
