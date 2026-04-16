Meler, Yunan derbisinde düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, pazar günü oynanacak Panathinaikos - Olympiakos maçında düdük çalacak.
Yunanistan Ligi'nde şampiyona grubunda oynanacak Panathinaikos - Olympiakos maçında Halil Umut Meler'e görev verildi.
Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.
Halil Umut Meler, geçen yıl da şampiyona grubunda oynanan AEK - Olympiakos maçını yönetmişti.
