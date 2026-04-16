FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sene yokuz!

Takımlar O G M B Aliağa Petkimspor 18 10 8 Bahçeşehir Koleji 15 5 10 Banvit/Teksüt Bandırma 70 43 26 1 Beşiktaş 73 42 30 1 Bursaspor 15 6 9 Darüşşafaka 44 19 25 Galatasaray 78 43 35 Gaziantep Basketbol 28 8 20 Karşıyaka 95 51 44 Manisa Basket 14 7 7 Mersinspor 8 4 4 Sakarya BŞB 2 0 2 TOFAŞ 69 31 38 Türk Telekom 29 19 10 Uşak Sportif 16 7 9

Bu sezon 4 Türk temsilcisinin katılımıyla oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları daha önce 3 kez final oynadıkları organizasyonda bu sezon adlarını son 4 takım arasına yazdıramadı.Bu sezon 10. kez düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk ekipleri Bursaspor Basketbol, Galatasaray MCT Technic, Mersinspor ve TOFAŞ mücadele etti. Bursaspor Basketbol, ön eleme oynadıktan sonra organizasyona ilk turda veda etti. Mersinspor, ilk turu geçtikten sonra play-in'de Fransız ekibi Le Mans'ı geçemedi. TOFAŞ ise son 16 turu grup aşamasında elendi.Türk takımları içinde bu yılın en başarılı ekibi konumundaki geçen sezonun finalisti Galatasaray MCT Technic, ilk turda grubunu lider tamamladıktan sonra doğrudan son 16 turu grup aşamasına geçti. Son 16 turunu da 2. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip çeyrek finalde La Laguna Tenerife ile eşleşti. İlk maçı 84-83 kaybetmesine rağmen ikinci müsabakayı 64-62 kazanan Galatasaray MCT Technic, dün konuk olduğu rakibine 99-59 yenilerek organizasyona veda etti.Geçen yıl Dörtlü Final'in ilk maçında dün elendiği rakibini 90-80 yenerek finale kalan Galatasaray, finalde Unicaja'ya 83-67 yenildi.2016-2017'de Banvit, 2020-2021'de ise Karşıyaka'nın finale kadar yükseldiği organizasyonda sarı-kırmızılı ekip, ikinci kez Dörtlü Final'e kalma şansını bu sezon değerlendiremedi.2016-2017 ve 2017-2018'de Karşıyaka, 2017-2018'de Banvit, 2019-2020'de Türk Telekom, 2021-2022 ve 2023-2024'te TOFAŞ çeyrek finalist olmalarına rağmen adlarını son 4 takım arasına yazdıramamıştı.Bu sezon dahil 15 ekibin mücadele ettiği organizasyonda 95 maça çıkan Karşıyaka, en fazla müsabaka oynayan takım konumunda bulunuyor.Türk takımlarının elemeler dahil aldıkları sonuçlar şöyle:İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta oynanacak Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final müsabakalarında İspanya'dan Unicaja ile La Laguna Tenerife, Litvanya'dan Rytas Vilnius ve Yunanistan'dan AEK mücadele edecek. İlk maçlarda Unicaja-AEK ve Rytas Vilnius-La Laguna Tenerife final vizesi için mücadele edecek.Bu sezon adlarını son dörde yazdıran ekiplerden Unicaja ile La Laguna Tenerife'nin ikişer, AEK'nin de bir şampiyonluğu bulunuyor. Bu 3 takım geçen sezon da Dörtlü Final'de yer almıştı. İlk kez Dörtlü Final'de yer alacak Rytas Vilnius, bunu başaran 23. farklı ekip, Litvanya da Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanan 9. ülke oldu.Organizasyonda İspanyol takımları 6 kez, Almanya, İtalya ve Yunanistan ekipleri ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.İspanyol ekibi Tenerife, 2016-2017 ve 2021-2022'de, diğer İspanyol temsilcisi Hereda San Pablo Burgos art arda 2019-2020 ve 2020-2021'de kupaya uzanırken, 2023-2024 ve 2024-2025'te birinciliği İspanya'dan Unicaja elde etti.2022-2023'te Alman ekibi Telekom Baskets Bonn, 2017-2018'de Yunanistan'dan AEK ve 2018-2019'da da İtalyan Virtus Bologna kupaya uzandı.