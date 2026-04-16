Kerr'den Play-In sonrası NBA ve Adam Silver'a teşekkür

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Los Angeles Clippers karşısında alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, NBA Play-In Turnuvası'nın takımına rekabet etme fırsatı sunduğunu vurguladı ve eski formatta olsalardı sezonu çoktan kapatmış olacaklarını esprili bir dille dile getirdi.



Warriors, Çarşamba gecesi oynanan 2026 NBA Play-In Turnuvası karşılaşmasında Los Angeles Clippers'ı 126-121 mağlup ederek turnuvadan eledi.



Karşılaşmanın ardından konuşan Warriors başantrenörü Kerr, 2021 yılında uygulamaya konulan Play-In formatının önemine dikkat çekti.



"Sezonu 10. sırada tamamladık. Burada olabildiğimiz için şanslıyız. 7-8 yıl önce olsaydı çoktan tatile çıkmış olurduk. Play-In Turnuvası'nı yarattığı için lige teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Adam," ifadelerini kullanan Kerr, Adam Silver'a da özel olarak teşekkür etti.



Kerr, karşılaşmada 35 sayı üreten ve üç sayı çizgisinin gerisinden 12'de 7 isabet bulan Stephen Curry için de övgü dolu sözler sarf etti. Curry ayrıca mücadeleyi dört asistle tamamladı.



"İşte Steph bu yüzden geri döndü. Sezonun geri kalanında dinlenmesi gerektiğini düşünen herkes için söylüyorum… Bu onun yaptığı şey. Bu onun kimliği. Eğer rekabet edebilecek durumdaysa, eder. Onu izlemek gerçekten inanılmazdı," dedi.



Bu galibiyetle Golden State, Batı Konferansı'nda son playoff bileti olan 8. sıra için Phoenix Suns ile karşı karşıya gelecek.



Kerr, maçın ardından duygusal bir değerlendirme de yaptı:

"Bir gece için biz yine biziz. Yine şampiyonuz. Dışarıdan herkese çılgınca gelebilir, sonuçta bu bir Play-In maçı. Umurumda değil. İzlemesi kesinlikle büyüleyici."



