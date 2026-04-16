16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Kerr'den Play-In sonrası NBA ve Adam Silver'a teşekkür

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Los Angeles Clippers karşısında alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, NBA Play-In Turnuvası'nın takımına rekabet etme fırsatı sunduğunu vurguladı ve eski formatta olsalardı sezonu çoktan kapatmış olacaklarını esprili bir dille dile getirdi.

calendar 16 Nisan 2026 14:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Warriors, Çarşamba gecesi oynanan 2026 NBA Play-In Turnuvası karşılaşmasında Los Angeles Clippers'ı 126-121 mağlup ederek turnuvadan eledi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Warriors başantrenörü Kerr, 2021 yılında uygulamaya konulan Play-In formatının önemine dikkat çekti.

"Sezonu 10. sırada tamamladık. Burada olabildiğimiz için şanslıyız. 7-8 yıl önce olsaydı çoktan tatile çıkmış olurduk. Play-In Turnuvası'nı yarattığı için lige teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Adam," ifadelerini kullanan Kerr, Adam Silver'a da özel olarak teşekkür etti.

Kerr, karşılaşmada 35 sayı üreten ve üç sayı çizgisinin gerisinden 12'de 7 isabet bulan Stephen Curry için de övgü dolu sözler sarf etti. Curry ayrıca mücadeleyi dört asistle tamamladı.

"İşte Steph bu yüzden geri döndü. Sezonun geri kalanında dinlenmesi gerektiğini düşünen herkes için söylüyorum… Bu onun yaptığı şey. Bu onun kimliği. Eğer rekabet edebilecek durumdaysa, eder. Onu izlemek gerçekten inanılmazdı," dedi.

Bu galibiyetle Golden State, Batı Konferansı'nda son playoff bileti olan 8. sıra için Phoenix Suns ile karşı karşıya gelecek.

Kerr, maçın ardından duygusal bir değerlendirme de yaptı:
"Bir gece için biz yine biziz. Yine şampiyonuz. Dışarıdan herkese çılgınca gelebilir, sonuçta bu bir Play-In maçı. Umurumda değil. İzlemesi kesinlikle büyüleyici."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.