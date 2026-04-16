Yeraltı dizisi neden yok, neden yayınlanmadı?

Heyecan dozunun zirveye çıktığı o sahnelerin ardından diziyi bulamayan ve büyük bir şok yaşayan izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o karanlık sokakların hikayesine ne oldu?

Kısa ve net cevap: Derin bir nefes alabilirsiniz; Yeraltı dizisi BİTMEDİ, yayından KALDIRILMADI veya ERTELENMEDİ! Dizinin bugün ekranlarda olmamasının tek ve en basit nedeni, bugün günlerden PERŞEMBE (16 Nisan) olmasıdır!

Bildiğiniz üzere bu dev proje, ekran macerasını başından beri Çarşamba akşamları sürdürmektedir. Dizinin 12. bölümü henüz dün akşam (15 Nisan Çarşamba) kendi saatinde sorunsuz bir şekilde yayınlanmıştır. Türkiye'deki televizyon dizileri haftada sadece bir gün yayınlandığı için, dizinin Perşembe akşamı olan bugün ekranlarda olmaması son derece normal ve rutin bir durumdur. Yeni bölüm (13. Bölüm) önümüzdeki hafta, 22 Nisan Çarşamba akşamı kaldığı yerden devam edecektir.

Arama motorlarında bu paniğin yaşanmasının ve "neden yayınlanmadı" algısının oluşmasının ardında yatan asıl büyük sebep ise televizyon yayını değil, dijital yayın politikasıdır!

Dün akşam televizyonda yayınlanan 12. bölümü kaçıran veya tekrar izlemek isteyen milyonlarca kişi, alışkanlık gereği hemen YouTube'a koştu. Ancak kanalın resmi sayfasına girdiklerinde yeni bölümün tam halini bulamadılar. İşte bu durum, "Acaba dün akşam dizi yayınlanmadı mı, ertelendi mi?" kafa karışıklığını yarattı.

Gerçek Şu: Medyapım ve NOW TV'nin aldığı son kararla birlikte, Yeraltı dizisinin yeni bölümlerinin tamamı artık YouTube'a YÜKLENMEMEKTEDİR! Dizinin dijital yayın hakları Disney+ platformuna aittir. Yani dizi dün akşam televizyonda takır takır yayınlandı, ancak internetten izlemek isteyenlerin artık YouTube'a değil, Disney+ uygulamasına girmesi gerekiyor.