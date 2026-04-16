16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Beşiktaş'tan Afrika'da yıldız avı!

Beşiktaş, yapacağı ortaklık anlaşmasıyla Afrika pazarına açılıyor. Genç ve yetenekli oyuncular keşfedilerek takıma kazandırılacak.

16 Nisan 2026 14:16
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Yönetimi kulüp tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlılar, birkaç ay önce başlattığı Afrika projesiyle kıta genelinde sistematik bir yetenek arayışına girdi. Kamerun, Nijerya, Mali, Senegal ve Gana başta olmak üzere birçok ülkedeki kulüp ve scoutlarla işbirliği yapan siyah beyazlılar, göze çarpan oyuncuları İstanbul'a taşıyarak U19 takımı bünyesinde denemeye alıyor. Şimdiye kadar farklı zamanlarda 10 civarında genç futbolcu bu süreçten geçti. Projeyi, Altyapılardan Sorumlu Yönetici Toygun Batallı ile Akademi Direktörü Serdar Topraktepe birlikte yürütüyor.

ORTAKLIK ANLAŞMASI

Ayrıca, Sierra Leone'de faaliyet gösteren Star Sport Academy ile ortaklık anlaşması imzalanacak. Nijerya, Güney Afrika, Gana, Senegal ve Mali'deki çok sayıda akademiyle görüşmelerin sürdürüldüğü öğrenilirken önümüzdeki aylarda Afrika pazarından daha fazla genç oyuncuya odaklanılması planlanıyor. Siyah beyazlıların hedefi net: Kıta genelinde geniş bir keşif ağı kurarak dünya futbolunun en verimli yetenek havuzlarından birini sistematik biçimde taramak ve gelecek nesil yıldızları rakiplerinden önce keşfetmek.

ÜÇ İSİM DENENİYOR

Afrika projesinin ilk adımları geçtiğimiz ay gerçekleşmişti. Kenny Moses, Ewarawon ve Donald isimli üç Nijeryalı oyuncu İstanbul'a getirilerek U19 takımının yabancı kontenjanı kapsamında deneme antrenmanlarına başladı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
