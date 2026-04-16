Beşiktaş'tan Afrika'da yıldız avı!

Beşiktaş Yönetimi kulüp tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.
Siyah beyazlılar, birkaç ay önce başlattığı Afrika projesiyle kıta genelinde sistematik bir yetenek arayışına girdi. Kamerun, Nijerya, Mali, Senegal ve Gana başta olmak üzere birçok ülkedeki kulüp ve scoutlarla işbirliği yapan siyah beyazlılar, göze çarpan oyuncuları İstanbul'a taşıyarak U19 takımı bünyesinde denemeye alıyor. Şimdiye kadar farklı zamanlarda 10 civarında genç futbolcu bu süreçten geçti. Projeyi, Altyapılardan Sorumlu Yönetici Toygun Batallı ile Akademi Direktörü Serdar Topraktepe birlikte yürütüyor.
ORTAKLIK ANLAŞMASI
Ayrıca, Sierra Leone'de faaliyet gösteren Star Sport Academy ile ortaklık anlaşması imzalanacak. Nijerya, Güney Afrika, Gana, Senegal ve Mali'deki çok sayıda akademiyle görüşmelerin sürdürüldüğü öğrenilirken önümüzdeki aylarda Afrika pazarından daha fazla genç oyuncuya odaklanılması planlanıyor. Siyah beyazlıların hedefi net: Kıta genelinde geniş bir keşif ağı kurarak dünya futbolunun en verimli yetenek havuzlarından birini sistematik biçimde taramak ve gelecek nesil yıldızları rakiplerinden önce keşfetmek.
ÜÇ İSİM DENENİYOR
Afrika projesinin ilk adımları geçtiğimiz ay gerçekleşmişti. Kenny Moses, Ewarawon ve Donald isimli üç Nijeryalı oyuncu İstanbul'a getirilerek U19 takımının yabancı kontenjanı kapsamında deneme antrenmanlarına başladı.
Siyah beyazlılar, birkaç ay önce başlattığı Afrika projesiyle kıta genelinde sistematik bir yetenek arayışına girdi. Kamerun, Nijerya, Mali, Senegal ve Gana başta olmak üzere birçok ülkedeki kulüp ve scoutlarla işbirliği yapan siyah beyazlılar, göze çarpan oyuncuları İstanbul'a taşıyarak U19 takımı bünyesinde denemeye alıyor. Şimdiye kadar farklı zamanlarda 10 civarında genç futbolcu bu süreçten geçti. Projeyi, Altyapılardan Sorumlu Yönetici Toygun Batallı ile Akademi Direktörü Serdar Topraktepe birlikte yürütüyor.
ORTAKLIK ANLAŞMASI
Ayrıca, Sierra Leone'de faaliyet gösteren Star Sport Academy ile ortaklık anlaşması imzalanacak. Nijerya, Güney Afrika, Gana, Senegal ve Mali'deki çok sayıda akademiyle görüşmelerin sürdürüldüğü öğrenilirken önümüzdeki aylarda Afrika pazarından daha fazla genç oyuncuya odaklanılması planlanıyor. Siyah beyazlıların hedefi net: Kıta genelinde geniş bir keşif ağı kurarak dünya futbolunun en verimli yetenek havuzlarından birini sistematik biçimde taramak ve gelecek nesil yıldızları rakiplerinden önce keşfetmek.
ÜÇ İSİM DENENİYOR
Afrika projesinin ilk adımları geçtiğimiz ay gerçekleşmişti. Kenny Moses, Ewarawon ve Donald isimli üç Nijeryalı oyuncu İstanbul'a getirilerek U19 takımının yabancı kontenjanı kapsamında deneme antrenmanlarına başladı.