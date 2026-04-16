NBA'den LaMelo Ball'a 35 bin dolar para cezası

Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, Miami Heat karşısında oynanan Play-In maçında Bam Adebayo'ya yaptığı müdahale nedeniyle 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı ve pozisyon sonradan "flagrant 2" faul olarak değerlendirildi.



Hornets'ın galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci çeyreğinde yaşanan pozisyonda Adebayo sırtından sakatlandı ve maçın geri kalanında forma giyemedi.



Pozisyonda tek ayak üzerinde ribaund almaya çalışan Adebayo'ya, dengesini kaybettiği sırada Ball'ın ayağına müdahale etmesi sonucu yıldız pivot sert şekilde yere düştü.



Maç hakemleri pozisyonda faul çalmazken, oyunun durmaması nedeniyle pozisyon sonradan incelenemedi. Mücadele sonrası hakem ekibi şefi Zach Zarba, bu durumu resmi raporda açıkladı.



Eğer o an flagrant 2 kararı verilmiş olsaydı, Ball oyundan ihraç edilecekti.



24 yaşındaki oyuncu, karşılaşmayı 30 sayı ile tamamladı ve uzatma bölümünde attığı son saniye basketiyle galibiyeti getirdi.



Ball, maç sonrası yaptığı açıklamada pozisyon için özür dilediğini ve kafa darbesi aldıktan sonra dengesinin bozulduğunu söyledi.



Ayrıca canlı yayınlanan röportaj sırasında küfürlü ifadeler kullanması nedeniyle 25 bin dolar ek para cezası aldı.



Charlotte, Doğu Konferansı'nda 8. sıra için Cuma günü deplasmanda Orlando Magic ile karşılaşacak. Kazanan takım, ilk turda Detroit Pistons ile eşleşecek.



