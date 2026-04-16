16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

NBA'den LaMelo Ball'a 35 bin dolar para cezası

Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, Miami Heat karşısında oynanan Play-In maçında Bam Adebayo'ya yaptığı müdahale nedeniyle 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı ve pozisyon sonradan "flagrant 2" faul olarak değerlendirildi.

16 Nisan 2026 14:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA'den LaMelo Ball'a 35 bin dolar para cezası
Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, Miami Heat karşısında oynanan Play-In maçında Bam Adebayo'ya yaptığı müdahale nedeniyle 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı ve pozisyon sonradan "flagrant 2" faul olarak değerlendirildi.

Hornets'ın galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci çeyreğinde yaşanan pozisyonda Adebayo sırtından sakatlandı ve maçın geri kalanında forma giyemedi.

Pozisyonda tek ayak üzerinde ribaund almaya çalışan Adebayo'ya, dengesini kaybettiği sırada Ball'ın ayağına müdahale etmesi sonucu yıldız pivot sert şekilde yere düştü.

Maç hakemleri pozisyonda faul çalmazken, oyunun durmaması nedeniyle pozisyon sonradan incelenemedi. Mücadele sonrası hakem ekibi şefi Zach Zarba, bu durumu resmi raporda açıkladı.

Eğer o an flagrant 2 kararı verilmiş olsaydı, Ball oyundan ihraç edilecekti.

24 yaşındaki oyuncu, karşılaşmayı 30 sayı ile tamamladı ve uzatma bölümünde attığı son saniye basketiyle galibiyeti getirdi.

Ball, maç sonrası yaptığı açıklamada pozisyon için özür dilediğini ve kafa darbesi aldıktan sonra dengesinin bozulduğunu söyledi.

Ayrıca canlı yayınlanan röportaj sırasında küfürlü ifadeler kullanması nedeniyle 25 bin dolar ek para cezası aldı.

Charlotte, Doğu Konferansı'nda 8. sıra için Cuma günü deplasmanda Orlando Magic ile karşılaşacak. Kazanan takım, ilk turda Detroit Pistons ile eşleşecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
