16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Galatasaray Çağdaş Faktoring'te hedef 2. Avrupa Ligi şampiyonluğu

Galatasaray Çağdaş Faktoring, 6'lı Final organizasyonun yarı finalinde cuma akşamı Casademont Zaragoza ile karşılaşacak.

16 Nisan 2026 13:30
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde 2. kez şampiyon olmak için mücadele verecek.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilen 6'lı Final organizasyonun yarı finalinde cuma akşamı Casademont Zaragoza ile karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon 17 müsabaka oynayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 14 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Grup müsabakaları öncesinde çıktığı 2 eleme maçından da galibiyetle ayrılan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk tur B Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamladı. İkinci turda mücadele ettiği E Grubu'nu ise 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, yarı final play-in turunda yer alma hakkı elde etti.

Bu turda ise Fransa'nın Basket Landes takımını 2-1'lik seriyle geçen sarı-kırmızılılar, organizasyonda adını 3. kez final etabına yazdırdı.

Avrupa Ligi'nde bir şampiyonluğu var

Galatasaray, daha önce bir kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bir kupaya sahip.

Ligde 2013-2014 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi mağlup eden sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğa uzanmış ve Avrupa Ligi'nde şampiyon olan ilk Türk takımı ünvanının sahibi olmuştu.

Sarı-kırmızılı takım, 1998-1999 sezonunda ise 3. oldu.

Yarı finalde rakip Casademont Zaragoza

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonun yarı finalinde İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile karşı karşıya gelecek.

Elemelerin ardından turnuvada ilk tur D Grubu'nu üçüncü, 2. tur F Grubu'nu ise dördüncü sırada tamamlayan Casademont Zaragoza, çeyrek final play-in turunda USK Prag'ı eleyerek adını 6'lı Final'e yazdırdı.

Çeyrek finalde Fransa'nın Basket Landes takımını 69-53 yenen İspanyol ekibi, yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.