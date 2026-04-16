16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Fenerbahçe, Kim Min-Jae için masada!

Fenerbahçe, eski yıldızı Kim Min Jae için harekete geçti. Güney Koreli yıldızın menajeri İstanbul'a getirildi.

calendar 16 Nisan 2026 13:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe yönetimi, stoper bölgesine rüya gibi bir takviye yapmak için düğmeye bastı.

Uzun süredir savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim Kim Min Jae oldu.

MENAJERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ!

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, daha önce çubuklu formayla harikalar yaratan ve Napoli'nin yolunu tutan Koreli stoper Kim Min Jae'nin menajeri Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita'yı İstanbul'a getirdi.

ŞARTLAR MASAYA YATIRILACAK

Sarı-lacivertli kurmaylar ile menajer Rita arasında gün içerisinde çok kritik bir zirve gerçekleştirilecek. Masada oyuncunun olası geri dönüş şartları, kiralama formülleri ve maliyet raporları yatırılacak.

Fenerbahçe yönetiminin bu transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

2021/22'DE FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

3 milyon Euro'ya 2021 yazında Beijing'den Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-Jae, 1 yaz sonra 19 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer oldu. Min-Jae, 1 sene Napoli'de oynayıp Serie A şampiyonluğu yaşadıktan sonra 50 milyon Euro bedelle Bayern Münih'in yolunu tuttu.

29 yaşındaki Kim Min-Jae'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yazında sona erecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
