Fenerbahçe, Kim Min-Jae için masada!

Fenerbahçe yönetimi, stoper bölgesine rüya gibi bir takviye yapmak için düğmeye bastı.
Uzun süredir savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim Kim Min Jae oldu.
MENAJERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ!
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, daha önce çubuklu formayla harikalar yaratan ve Napoli'nin yolunu tutan Koreli stoper Kim Min Jae'nin menajeri Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita'yı İstanbul'a getirdi.
ŞARTLAR MASAYA YATIRILACAK
Sarı-lacivertli kurmaylar ile menajer Rita arasında gün içerisinde çok kritik bir zirve gerçekleştirilecek. Masada oyuncunun olası geri dönüş şartları, kiralama formülleri ve maliyet raporları yatırılacak.
Fenerbahçe yönetiminin bu transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
2021/22'DE FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ
3 milyon Euro'ya 2021 yazında Beijing'den Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-Jae, 1 yaz sonra 19 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer oldu. Min-Jae, 1 sene Napoli'de oynayıp Serie A şampiyonluğu yaşadıktan sonra 50 milyon Euro bedelle Bayern Münih'in yolunu tuttu.
29 yaşındaki Kim Min-Jae'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yazında sona erecek.
