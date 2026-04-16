16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Bernardo Silva, Manchester City'den ayrılıyor

Manchester City, kulüpte 9 yıldır forma giyen ve bir süredir Galatasaray ile adı geçen Bernardo Silva'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

16 Nisan 2026 15:10 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 15:22
İngiliz devi Manchester City, adı bir süredir Galatasaray ile anılan Bernardo Silva'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Açıklamada Silva'nın sezon sonuna kadar takımın hedefleri doğrultusunda mücadele edeceği vurgulandı.

BERNARDO SILVA'DAN VEDA MESAJI Bernardo Silva ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Manchester City'ye veda etti.

Portekizli yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"9 yıl önce buraya geldiğimde, küçük bir çocuğun hayalini takip ediyordum; hayatta başarılı olmak, büyük şeyler başarmak istiyordum. Bu şehir ve bu kulüp bana hayal ettiğimden çok daha fazlasını verdi, beklediğimin de ötesinde. Birlikte kazandıklarımız ve başardıklarımız, kalbimde her zaman yaşayacak bir miras oldu. Yerel dörtlü kupa, üçleme, üst üste dört lig şampiyonluğu ve daha fazlası… Aslında hiç de fena değilmiş 

Önümüzdeki birkaç ay içinde bu şehre veda etme zamanı gelecek—sadece bir futbol kulübü olarak birçok başarıya ulaştığımız bir yer değil, aynı zamanda evliliğimi ve ailemi kurduğum yer. Kalbimin en derininden, Ines ve Carlota, teşekkür ederim!

Taraftarlara; yıllar boyunca verdiğiniz koşulsuz destek, asla unutmayacağım bir şey. Bir futbolcu olarak en büyük amacım, sahada her zaman tutkuyla oynayıp sizleri gururlandırmak ve kendinizi temsil edilmiş hissetmenizi sağlamaktı. Umarım bunu her maçta hissettiniz. Buraya bir Manchester City oyuncusu olarak geldim, ancak buradan sizden biri olarak, ömür boyu bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum. Bu genç takımı desteklemeye devam edin, eminim ki size gelecekte daha birçok harika anı yaşatacaklar.

Kulübe, Pep'e, teknik ekibe ve bu 9 yıl boyunca birlikte oynadığım tüm takım arkadaşlarıma; bana bu yolculuğun bir parçası olma şansı verdiğiniz ve yaşattığınız tüm anılar için teşekkür ederim. Antrenman sahasında her gün oluşturduğumuz ortam, kendimi evimde ve büyük bir ailenin parçası gibi hissetmemi sağladı. Gelin, bu son haftaların tadını birlikte çıkaralım ve bu sezon elde edebileceğimiz her şey için savaşalım.

Hepinize sevgilerimle,
Bernardo."

9 YILDA 18 KUPA

2017 yazında Monaco'dan 50 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan Bernardo Silva, İngiliz deviyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra 2 İngiltere Kupası (FA Cup), 5 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupa kaldırdı.

BU SEZON 44  MAÇ

Bu sezon 44 maçta 3 gol-5 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki solak oyuncu, 10 numara dışında sağ açıkta ve orta saha merkezinde görev yapabiliyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
