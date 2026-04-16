Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
17 Nisan Cuma:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
18 Nisan Cumartesi:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor: Cihan Aydın
17.00 Kocaelispor-Göztepe: Ali Yılmaz
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray: Batuhan Kolak
19 Nisan Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor-Beşiktaş: Gürcan Hasova
20.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu
20 Nisan Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor: Atilla Karaoğlan
