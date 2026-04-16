16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Tedesco'dan derbi öncesi kart uyarısı!

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

16 Nisan 2026 09:19
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in kritik haftalarına girilirken Fenerbahçe'de kart sınırındaki oyuncular teknik heyetin gündemine alındı.

Cuma akşamı oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi sarı-lacivertli ekipte geniş bir oyuncu grubu ceza riskiyle sahaya çıkacak.

YEDİ İSİM SINIRDA

Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba ve Mert Müldür sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncuların kart görmesi halinde, bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde görev almaları mümkün olmayacak.

TEDESCO'DAN NET UYARI

Teknik direktör Domenico Tedesco, maç öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda disiplin vurgusu yaptı. Tedesco'nun, "Biz kolay kart görüyoruz. Hakeme itirazlarda daha dikkatli olmalıyız. Cezalı duruma düşen olursa çözüm buluruz ancak derbiyi de düşünerek hareket edin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Rizespor karşılaşmasının ardından ligde bir sonraki hafta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu nedenle kart sınırındaki oyuncuların durumu, kadro planlaması açısından doğrudan önem taşıyor. 

  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
