16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
0-359'
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
0-057'
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Eski futbolcu Song, Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Rigobert Song, Türkiye'de eski kulüpleri Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör olarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile bir araya geldi.

calendar 16 Nisan 2026 19:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Rigobert Song, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile bir araya geldi.

TFF'nin açıklamasına göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyaretin ardından Song, Başkan Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Otyakmaz'a Kamerun Milli Takımı forması verdi.

TFF Yönetim Kurulu üyeleri Tahir Ediz Kıray ve Bilal Arslan'ın da yer aldığı ziyarette TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Rigobert Song'a isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
