16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Arda Güler haftanın ilk 11'ine seçildi!

Genç yıldımız Arda Güler, Bayern Münih karşısında gösterdiği performansla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi.

16 Nisan 2026 19:12
Haber: Sporx.com
Arda Güler haftanın ilk 11'ine seçildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih'e 4-3 yenildi. İlk maçı da 2-1 kaybeden İspanyol temsilcisi, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada iki gol kaydeden Arda Güler, performansıyla öne çıktı. Genç oyuncunun etkili oyununa rağmen Real Madrid turnuvaya veda etti.

Maçın ardından hakeme itiraz eden Arda Güler, kırmızı kart gördü.

HAFTA'NIN İLK 11'İNE SEÇİLDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın 11'i açıklandı. Kadroda Arda Güler de yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11'inde şu isimler yer aldı:

Kaleci: Musso (Atletico Madrid)

Defans: Quaresma (Sporting), Upamecano (Bayern Münih), Marquinhos (PSG)

Orta Saha: Llorente (Atletico Madrid), Kimmich (Bayern Münih), Zubimendi (Arsenal), Arda Güler (Real Madrid)

Forvet: Olise (Bayern Münih), Torres (Barcelona), Dembele (PSG)

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.