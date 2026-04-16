Arda Güler haftanın ilk 11'ine seçildi!

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih'e 4-3 yenildi. İlk maçı da 2-1 kaybeden İspanyol temsilcisi, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada iki gol kaydeden Arda Güler, performansıyla öne çıktı. Genç oyuncunun etkili oyununa rağmen Real Madrid turnuvaya veda etti.
Maçın ardından hakeme itiraz eden Arda Güler, kırmızı kart gördü.
HAFTA'NIN İLK 11'İNE SEÇİLDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın 11'i açıklandı. Kadroda Arda Güler de yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11'inde şu isimler yer aldı:
Kaleci: Musso (Atletico Madrid)
Defans: Quaresma (Sporting), Upamecano (Bayern Münih), Marquinhos (PSG)
Orta Saha: Llorente (Atletico Madrid), Kimmich (Bayern Münih), Zubimendi (Arsenal), Arda Güler (Real Madrid)
Forvet: Olise (Bayern Münih), Torres (Barcelona), Dembele (PSG)
🇹🇷Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı. pic.twitter.com/gaxcre4GhG
— Sporx (@sporx) April 16, 2026