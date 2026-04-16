16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-4
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-0
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
4-0
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
2-1
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
3-1
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
4-0

Aslı Kalaç: "Son maça taşıdığımız için çok mutluyuz"

calendar 16 Nisan 2026 22:41
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Maçın ardından Fenerbahçe Medicana forması giyen Aslı Kalaç açıklamalarda bulundu.

Türk voleybolcu "Son maça taşıdığımız için çok mutluyuz. VakıfBank seride 2-1 öndeydi ve biz hep geriden geliyorduk. Umuyorum ki son maçı biz alacağız ve sezonu şampiyonlukla bitireceğiz. Bugün inanılmaz bir mücadele vardı. Tabii ki iki takım da şampiyonluk istiyor. Çok uzun ralliler oluyor, herkes savaşıyor. Zor bir final serisi oynuyoruz. Bundan sonra her şey 19'unda. Son maç ve umuyorum ki her şey çok güzel olacak. Taraftarımıza da çok teşekkür ederiz. Bugün çok güzel bir atmosfer vardı" sözlerini sarf etti.

Röportaja yeğeniyle katılan Aslı Kalaç, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bu minik kanarya benim yeğenim. Kendisi 1 yaşında. İlk kez maçıma geldi ve uğurlu geldi. Sanırım onu da son maça götüreceğiz"

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
