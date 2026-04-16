16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-038'
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-036'
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
2-036'
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
1-135'
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
2-037'
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
2-036'

Eda Erdem: "İyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum"

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi final serisinin dördüncü maçında VakıfBank'ı 3-2 yenerek seride eşitliği sağladı (2-2). Karşılaşma sonrası sarı-lacivertlilerin kaptanı Eda Erdem açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Nisan 2026 22:30
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Maçın ardından sarı-lacivertli ekibin kaptanı Eda Erdem, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Medicana kaptanı Eda Erdem,"Şu an 2-2, artık 5'inci maça uzadı. O gün de iyi bir voleybol oynayıp inşallah kupayı kazanırız" dedi.

Serinin 5'inci maçında iyi bir voleybol oynayarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirten Eda Erdem, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar için çok üzgünüz. Hayatını kaybedenlere başsağlığı, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bugün uzun soluklu, finale yakışır bir maç oldu. Sahada herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. VakıfBank'ı da tebrik ediyorum, çok iyi bir ekip. Son ana kadar iki ekip de mücadelesini gösterdi. Çok güzel bir seyirci desteğimiz vardı. Gelen, izleyen herkese destekleri için teşekkür ederiz. Şu an 2-2, artık 5'inci maça uzadı. O gün de iyi bir voleybol oynayıp inşallah kupayı kazanırız" ifadelerini kullandı.

'İYİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Sezon finallerinde yer almalarına ve iyi bir takım olduklarını gösterdiklerini belirten tecrübeli voleybolcu, "2 hedefi gerçekleştiremedik ama sezon finallerinde bizim de ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Sahada takım oyunu oynadığınız zaman herkesi kullandığınız zaman gerçekten oyun çok farklı bir seviyeye çıkıyor. Herkesi tebrik ediyorum. Şimdi 5'inci maç çok zor olacak. Maçın stresi var. İki takım da yorgun ve çok istekli olacak" sözlerini sarf etti.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
