16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-139'
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-038'
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
2-038'
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
1-137'
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
2-039'
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
2-038'

İstanbul Gençlik, Altekma'yı set vermeden mağlup etti!

16 Nisan 2026 21:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci ayağında İstanbul Gençlik, deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Serideki ilk karşılaşmayı da 3-0 kazanan ve böylece 2 galibiyete ulaşan İstanbul Gençlik, 5'incilik, İzmir temsilcisi Altekma ise 7'ncilik karşılaşmaları yapacak.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Buculjevic, Ewert, Bertuğ Öndeş, Erhan Hamarat, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)

İstanbul Gençlik: Sercan Yüksel Bidak, Padar, Sharifi, Yiğit Savaş Kaplan, Caner Çiçekoğlu, Palonsky (Abdülsamet Yalçın, Majias, Emre Berat Fırat, Mert Nevzat Güneş)

Setler: 25-27, 25-27, 21-25

Süre: 99 dakika

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
