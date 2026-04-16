16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-4
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-0
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
4-0
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
2-1
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
3-1
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
4-0

Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Galatasaray, Sacha Boey'in 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...

calendar 16 Nisan 2026 23:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Sacha Boey için Almanya'dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Bild'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bekin sözleşmesinde yer alan 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakıyor. 

Sezon sonunda kadro planlamasını şekillendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın, performansından memnun olduğu Boey'i yeniden renklerine bağlamak istediği ve bu doğrultuda gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray forması ile 13 maça çıkan Boey, 2 gol kaydetti.



SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
