Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Sacha Boey için Almanya'dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi.



Bild'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bekin sözleşmesinde yer alan 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakıyor.



Sezon sonunda kadro planlamasını şekillendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın, performansından memnun olduğu Boey'i yeniden renklerine bağlamak istediği ve bu doğrultuda gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.



PERFORMANSI



Bu sezon Galatasaray forması ile 13 maça çıkan Boey, 2 gol kaydetti.







