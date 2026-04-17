Rayo Vallecano yarı final biletini kaptı!

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final eşleşmesinde AEK, evinde Rayo Vallecano'yu konuk etti.

İlk maçı 3-0 kazanan Rayo Vallecano, rövanşta AEK'a 3-1 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükselen taraf oldu.



AEK'in gollerini 13. ve 51. dakikalarda Zini, 36. dakikada ise penaltıdan Razvan Marin kaydetti.



Rayo Vallecano'ya turu getiren gol ise 60. dakikada Isaac Palazon'dan geldi.



Son 16 turunda temsilcimiz Samsunspor'u eleyen Rayo Vallecano, bu sonuçla yarı finalde Strasbourg ile eşleşti.



UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 30 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.

