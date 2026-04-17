16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-4
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-0
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
4-0
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
2-1
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
3-1
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
4-0

Rayo Vallecano yarı final biletini kaptı!

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final eşleşmesinde Rayo Vallecano, AEK'i toplam skorda 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

calendar 17 Nisan 2026 00:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final eşleşmesinde AEK, evinde Rayo Vallecano'yu konuk etti.
 İlk maçı 3-0 kazanan Rayo Vallecano, rövanşta AEK'a 3-1 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükselen taraf oldu.

AEK'in gollerini 13. ve 51. dakikalarda Zini, 36. dakikada ise penaltıdan Razvan Marin kaydetti.

Rayo Vallecano'ya turu getiren gol ise 60. dakikada Isaac Palazon'dan geldi.

Son 16 turunda temsilcimiz Samsunspor'u eleyen Rayo Vallecano, bu sonuçla yarı finalde Strasbourg ile eşleşti.

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 30 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
