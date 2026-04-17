16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-4
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-0
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
4-0
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
2-1
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
3-1
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
4-0

Crystal Palace ilk maçın avantajıyla turu geçti!

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Crystal Palace, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Fiorentina'ya rövanşta 2-1 kaybetse de yarı finale yükselen taraf oldu.

17 Nisan 2026 00:20 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 00:22
UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final eşleşmesinde Fiorentina, evinde Crystal Palace ile karşılaştı.
lk maçı 3-0 Crystal Palace üstünlüğüyle tamamlayan eşleşmenin rövanşında Fiorentina 2-1 kazansa da bu sonuç tur için yeterli olmadı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Albert Gudmundsson ve 53. dakikada Cher Ndour kaydetti.


Crystal Palace'ın tek golü ise 7. dakikada Ismaila Sarr'dan geldi.

Crystal Palace, yarı finalde Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 30 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
