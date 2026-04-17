16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-4
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-0
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
4-0
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
2-1
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
3-1
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
4-0

Demir Ege Tıknazlı Braga, yarı finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde, ilk maçta sahasında 1-1 berabere kalan Braga, rövanşta Real Betis'i 4-2 mağlup ederek toplamda 5-3'lük skorla yarı finale yükseldi.

calendar 17 Nisan 2026 00:37
Haber: Sporx.com
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Real Betis ile Braga karşı karşıya geldi. 

Cartuja Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz temsilcisi Braga 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi. İlk maçtaki avantajını da koruyan Braga, toplamda 5-3'lük skorla tur atladı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller; 38. dakikada Pau Victor, 49. dakikada Vitor Carvalho, 53. dakikada penaltıdan Ricardo Horta ve 74. dakikada Gorby Jean'dan geldi.

Ev sahibi Real Betis'in gollerini ise 13. dakikada Antony ve 26. dakikada Ez Abde kaydetti.

Braga'da maça ilk 11'de başlayan Demir Ege Tıknaz, 62. dakikada oyundan alınırken; Real Betis'te Sofyan Amrabat karşılaşmayı 90 dakika sahada tamamladı.

Teknik direktör Carlos Vicens yönetimindeki Braga, yarı finalde Freiburg ile karşılaşacak.

Turun ilk maçları 30 Nisan Perşembe günü, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
