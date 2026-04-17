Demir Ege Tıknazlı Braga, yarı finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Real Betis ile Braga karşı karşıya geldi.



Cartuja Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz temsilcisi Braga 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi. İlk maçtaki avantajını da koruyan Braga, toplamda 5-3'lük skorla tur atladı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren goller; 38. dakikada Pau Victor, 49. dakikada Vitor Carvalho, 53. dakikada penaltıdan Ricardo Horta ve 74. dakikada Gorby Jean'dan geldi.



Ev sahibi Real Betis'in gollerini ise 13. dakikada Antony ve 26. dakikada Ez Abde kaydetti.



Braga'da maça ilk 11'de başlayan Demir Ege Tıknaz, 62. dakikada oyundan alınırken; Real Betis'te Sofyan Amrabat karşılaşmayı 90 dakika sahada tamamladı.



Teknik direktör Carlos Vicens yönetimindeki Braga, yarı finalde Freiburg ile karşılaşacak.





Turun ilk maçları 30 Nisan Perşembe günü, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.



Final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.



