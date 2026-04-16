16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-038'
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-036'
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
2-036'
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
1-135'
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
2-037'
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
2-036'

Arda Turan'ın Shakhtar'ı Avrupa'da yarı finale yükseldi!

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde, ilk maçta sahasında 3-0 kazanan Shakhtar Donetsk, rövanşta AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak toplamda 5-2'lik skorla yarı finale yükseldi.

16 Nisan 2026 21:43 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 21:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi.

AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Shakhtar Donetsk, toplamda 5-2'lik skorla yarı finale yükseldi. 

Ev sahibi AZ Alkmaar'ın gollerini 73. dakikada Isak Jensen ve 80. dakikada Matej Sin kaydetti. Shakhtar Donetsk'in golleri ise 58. dakikada Alisson Santana ile 83. dakikada Luca Meirelles'ten geldi.

ARDA TURAN TARİHE GEÇTİ

39 yaşındaki Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıkan ilk Türk teknik direktör oldu. 

Ukrayna temsilcisi, yarı finalde Crystal Palace ile Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 30 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.