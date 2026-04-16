16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-138'
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-037'
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
2-037'
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
1-136'
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
2-038'
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
2-037'

Fenerbahçe Medicana, Vakıfbank'ı yendi! Seride durumu eşitledi

Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi.

calendar 16 Nisan 2026 21:27 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 21:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana, sahasında VakıfBank'ı 3-2 mağlup etti. 

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı play-off final serisinin 5. ve son müsabakası, 19 Nisan Pazar günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Yavuz Akdemir, İbrahim Acar

Fenerbahçe Medicana: Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem (Gizem Örge, Gülce Güçtekin, Yaasmen, Sude Hacımustafaoğlu, Hande Baladın, Aslı Kalaç)

VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Dangubic)

Setler: 21-25, 25-19, 25-22, 18-25, 15-11

Süre: 132 dakika (31, 26, 31, 27, 17)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
