Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de normal sezonu galibiyetle tamamladı!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında Fransa'nın LDLC Asvel takımını deplasmanda 81-76 mağlup etti.
Daha önce ilk 6'ya kalmayı garantileyen sarı-lacivertli ekip, Hapoel IBI ya da Zalgiris ile play-off'ta eşleşecek. Fenerbahçe Beko'nun rakibi bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.
Salon: LDLC Arena
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)
LDLC Asvel: Eboua 8, Harrison 25, Angola 16, Lighty 8, Vautier 4, Ajinca 8, Massa 5, Jackson 2, Traore, Seljaas, Heurtel
Fenerbahçe Beko: Melli 7, Horton Tucker 21, Tarık Biberovic 17, Hall 4, Birch, Baldwin 6, Boston 10, Onuralp Bitim 2, Jantunen 6, Silva 5, Colson 3
1. Periyot: 16-24
Devre: 42-48
3. Periyot: 50-70
Daha önce ilk 6'ya kalmayı garantileyen sarı-lacivertli ekip, Hapoel IBI ya da Zalgiris ile play-off'ta eşleşecek. Fenerbahçe Beko'nun rakibi bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.
Salon: LDLC Arena
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)
LDLC Asvel: Eboua 8, Harrison 25, Angola 16, Lighty 8, Vautier 4, Ajinca 8, Massa 5, Jackson 2, Traore, Seljaas, Heurtel
Fenerbahçe Beko: Melli 7, Horton Tucker 21, Tarık Biberovic 17, Hall 4, Birch, Baldwin 6, Boston 10, Onuralp Bitim 2, Jantunen 6, Silva 5, Colson 3
1. Periyot: 16-24
Devre: 42-48
3. Periyot: 50-70