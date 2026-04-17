16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-4
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-0
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
4-0
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
2-1
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
3-1
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
4-0

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de normal sezonu galibiyetle tamamladı!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de normal sezonun 38. ve son haftasında ASVEL'i 81-76 mağlup etti.

calendar 16 Nisan 2026 23:08 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 00:59
Haber: DHA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de normal sezonu galibiyetle tamamladı!
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında Fransa'nın LDLC Asvel takımını deplasmanda 81-76 mağlup etti.

Daha önce ilk 6'ya kalmayı garantileyen sarı-lacivertli ekip, Hapoel IBI ya da Zalgiris ile play-off'ta eşleşecek. Fenerbahçe Beko'nun rakibi bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.

Salon: LDLC Arena

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)

LDLC Asvel: Eboua 8, Harrison 25, Angola 16, Lighty 8, Vautier 4, Ajinca 8, Massa 5, Jackson 2, Traore, Seljaas, Heurtel

Fenerbahçe Beko: Melli 7, Horton Tucker 21, Tarık Biberovic 17, Hall 4, Birch, Baldwin 6, Boston 10, Onuralp Bitim 2, Jantunen 6, Silva 5, Colson 3

1. Periyot: 16-24

Devre: 42-48

3. Periyot: 50-70

