Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de normal sezonu galibiyetle tamamladı!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında Fransa'nın LDLC Asvel takımını deplasmanda 81-76 mağlup etti.



Daha önce ilk 6'ya kalmayı garantileyen sarı-lacivertli ekip, Hapoel IBI ya da Zalgiris ile play-off'ta eşleşecek. Fenerbahçe Beko'nun rakibi bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.



Salon: LDLC Arena



Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)



LDLC Asvel: Eboua 8, Harrison 25, Angola 16, Lighty 8, Vautier 4, Ajinca 8, Massa 5, Jackson 2, Traore, Seljaas, Heurtel



Fenerbahçe Beko: Melli 7, Horton Tucker 21, Tarık Biberovic 17, Hall 4, Birch, Baldwin 6, Boston 10, Onuralp Bitim 2, Jantunen 6, Silva 5, Colson 3



1. Periyot: 16-24



Devre: 42-48



3. Periyot: 50-70



