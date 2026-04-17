Aston Villa, elini kolunu sallaya sallaya yarı finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Aston Villa, sahasında Bologna ile karşı karşıya geldi.



Villa Park'ta oynanan mücadeleyi İngiliz temsilcisi 4-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. İlk maçı da 3-1 kazanan Aston Villa, toplamda 7-1'lik skorla tur atladı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller; 16. dakikada Ollie Watkins, 26. dakikada Emiliano Buendia, 39. dakikada Morgan Rogers ve 89. dakikada Ezri Konsa'dan geldi.



Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Tammy Abraham, 64. dakikada oyuna dahil olurken, 89. dakikada Konsa'nın golünde asist yapan isim oldu.



Teknik direktör Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, yarı finalde Nottingham Forest ile karşılaşacak.



Turun ilk maçları 30 Nisan Perşembe günü, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.



Final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.



