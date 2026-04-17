16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-4
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-0
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
4-0
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
2-1
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
3-1
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
4-0

Aston Villa, elini kolunu sallaya sallaya yarı finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde, ilk maçta deplasmanda 3-1 kazanan Aston Villa, rövanşta Bologna'yı 4-0 mağlup ederek toplamda 7-1'lik skorla yarı finale yükseldi.

calendar 17 Nisan 2026 00:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Aston Villa, sahasında Bologna ile karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi İngiliz temsilcisi 4-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. İlk maçı da 3-1 kazanan Aston Villa, toplamda 7-1'lik skorla tur atladı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller; 16. dakikada Ollie Watkins, 26. dakikada Emiliano Buendia, 39. dakikada Morgan Rogers ve 89. dakikada Ezri Konsa'dan geldi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Tammy Abraham, 64. dakikada oyuna dahil olurken, 89. dakikada Konsa'nın golünde asist yapan isim oldu.

Teknik direktör Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, yarı finalde Nottingham Forest ile karşılaşacak.

Turun ilk maçları 30 Nisan Perşembe günü, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
