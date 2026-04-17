16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
Real Betis-Braga
2-4
N. Forest-FC Porto
1-0
Aston Villa-Bologna
4-0
Alkmaar-Shakhtar
2-2
Fiorentina-C.Palace
2-1
AEK Athens-Rayo Vallecano
3-1
Strasbourg-Mainz 05
4-0

Zeynep Sönmez, Porsche Tennis Grand Prix'e veda etti

Zeynep Sönmez, Porsche Tennis Grand Prix Turnuvası'na son 16'da veda etti.

calendar 17 Nisan 2026 01:02
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'de dünya 25 numarası Kanadalı Leylah Fernandez'e 2-1 yenilerek elendi.

Stuttgart kentinde, toprak zeminde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki turnuvada Zeynep Sönmez, son 16 turunda Leylah Fernandez ile karşılaştı.

Turnuvaya elemelerden gelerek ana tabloda 5 numaralı seribaşı Jasmine Paolini'yi 2-0 ile geçen Zeynep, 3 saati aşan mücadelede 7-6, 1-6 ve 6-7'lik setlerle Fernandez'e mağlup oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
