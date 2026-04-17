Anadolu Efes, Panathinaikos deplasmanında!

Anadolu Efes, Basketbol EuroLeague'de normal sezonun 38. ve son haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Oynadığı 37 maçta 12 galibiyet ve 25 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 20 takımın mücadele ettiği organizasyonda 19. sırada yer alıyor.



Haftaya 8. sırada giren Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR ise Anadolu Efes'e üstünlük sağlayıp diğer müsabakaların sonucuna göre ilk 6'da yer alarak doğrudan play-off bileti almaya çalışacak.



AVRUPA KUPALARINDA 913. MAÇINA ÇIKACAK



Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR mücadelesiyle Avrupa kupalarında 913. kez sahne alacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 912 karşılaşmada 506 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı.



2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise Anadolu Efes, 665. maçını yapacak. Geride kalan 664 müsabakanın 349'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.



