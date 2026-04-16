16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-4
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-0
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
4-0
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
2-1
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
3-1
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
4-0

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'in cezası belli oldu!

PFDK, Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

calendar 16 Nisan 2026 23:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray - Kocaelispor karşılaşmasının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili karar açıklandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un cezası belli oldu.

Karşılaşma sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Ali Yiğit Buruk'a, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu cezanın "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle uygulandığı belirtildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
