Strasbourg, evinde yarı finale rahat yükseldi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Strasbourg ile Mainz karşı karşıya geldi.



Meinau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Strasbourg 4-0 kazandı. İlk maçta 2-0 mağlup olan Fransız temsilcisi, bu sonuçla toplamda 4-2'lik skorla yarı finale yükseldi.



Strasbourg'a galibiyeti getiren goller; 26. dakikada Sebastian Nanasi, 35. dakikada Abdoul Ouattara, 69. dakikada Julio Enciso ve 74. dakikada Emanuel Emegha'dan geldi.



Teknik direktör Gary O'Neil yönetimindeki Strasbourg, yarı finalde Rayo Vallecano ile karşılaşacak.



UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 30 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.



