16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-4
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-0
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
4-0
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
2-1
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
3-1
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
4-0

Strasbourg, evinde yarı finale rahat yükseldi

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde, ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup olan Strasbourg, rövanşta Mainz'ı 4-0 mağlup ederek toplamda 2-0'lık skorla yarı finale yükseldi.

calendar 17 Nisan 2026 00:44
Haber: Sporx.com
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Strasbourg ile Mainz karşı karşıya geldi.

Meinau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Strasbourg 4-0 kazandı. İlk maçta 2-0 mağlup olan Fransız temsilcisi, bu sonuçla toplamda 4-2'lik skorla yarı finale yükseldi.

Strasbourg'a galibiyeti getiren goller; 26. dakikada Sebastian Nanasi, 35. dakikada Abdoul Ouattara, 69. dakikada Julio Enciso ve 74. dakikada Emanuel Emegha'dan geldi.

Teknik direktör Gary O'Neil yönetimindeki Strasbourg, yarı finalde Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 30 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
