16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-4
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-0
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
4-0
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
2-1
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
3-1
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
4-0

Vitor Pereira hikaye yazmaya devam ediyor!

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Nottingham Forest, Porto'yu 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı.

16 Nisan 2026 23:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Vitor Pereira hikaye yazmaya devam ediyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Nottingham Forest, Porto'yu konuk etti.
İlk maçı 1-1 sona eren eşleşmenin rövanşında Nottingham Forest, sahadan 1-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 12. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti. Porto'da ise Jan Bednarek, 8. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Milli futbolcu Deniz Gül, karşılaşmanın 66. dakikasında oyuna dahil oldu.

Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, son 16 turunda eski takımı Fenerbahçe'yi eleyerek çeyrek finale çıkmayı başarmıştı.

Nottingham Forest, yarı finalde bir diğer İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.