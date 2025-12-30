30 Aralık
Ofsayt kuralında değişiklik gündemde! Infantino açıkladı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası öncesinde ofsayt kuralında değişiklik ihtimalinin ciddi şekilde değerlendirildiğini ilk kez açıkladı. Arsene Wenger'in önerisi olarak bilinen düzenlemeye göre, hücum oyuncusunun ofsayt sayılması için savunmacının tamamen önünde olması gerekecek.

Ofsayt kuralında değişiklik gündemde! Infantino açıkladı
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Dubai'de düzenlenen Dünya Spor Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 2026 Dünya Kupası öncesinde futbolda bazı kural değişikliklerinin masada olduğunu açıkladı.

Infantino, özellikle eski Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'in gündeme getirdiği ofsayt kuralı önerisinin ilk kez ciddi biçimde ele alındığını söyledi.

OYUN AKIŞI HIZLANDIRILMAK İSTENİYOR


Gündemdeki değişikliğe göre, hücum oyuncusu ancak savunma oyuncusunun tamamen önünde yer alması durumunda ofsayt pozisyonunda sayılacak. Mevcut uygulamada ise hücumcunun vücudunun herhangi bir bölümünün savunma hattını geçmesi ofsayt kararı için yeterli oluyor. Söz konusu düzenlemenin, futbolda oyun akışını hızlandırmak ve hücumu teşvik etmeyi hedeflediği belirtiliyor.



Infantino, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Yıllar içinde gelişen bu kural, hücum oyuncusunun savunma oyuncusunun arkasında veya aynı hizada konumlanmasını gerektiriyor; ancak ilerde ofsayt olması için tamamen önünde olması gerekebilecek belki" ifadelerini kullandı.

İTALYA'DAN İTİRAZ: "KAOSA YOL AÇABİLİR"

Öte yandan ofsayt kuralında muhtemel değişiklik, futbol kamuoyunda farklı görüşleri de beraberinde getirdi. İtalya'da hakemlik uzmanı Luca Marelli, yeni düzenlemenin özellikle teknolojik imkanların sınırlı olduğu liglerde tartışmalara yol açabileceğini dile getirdi. Marelli, defans ile hücumcunun tamamen önde olma durumunun tespit edilmesinin uygulamada zorluklar doğurabileceğini belirtti. Marelli ayrıca "bu kural kaosa yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Uygulamayla alakaları şüphelerinin de bulunduğunu dile getiren Marelli, "Çünkü çizginin ötesinde bir vücut parçasını görmek bir şey, ancak savunmacının ötesinde tüm vücut parçalarının mevcut olduğundan emin olmak bambaşka bir şey. Antrenörlerin kendilerini çok daha fazla koruma eğiliminde olacaklarından, geçmişte olduğu gibi hücuma daha az meyilli savunmacılarla oynayacaklarından haklı bir şekilde korkuyorum. Uygulandığını görmeden değişikliklere asla karşı değilim, ancak binlerce şüphem var" açıklamalarında bulundu.

VAR'A "YEŞİL KART"

Infantino, 2025 yılı boyunca FIFA organizasyonlarında çeşitli uygulamaların test edildiğini de aktardı. Bu denemeler arasında VAR için "yeşil kart" uygulaması, hakem vücut kameraları ve kaleciler için getirilen sekiz saniye kuralının yer aldığı kaydedildi. FIFA'nın bu testlerle oyunu daha akıcı ve adil hale getirmeyi amaçladığı vurgulandı.

FIFA cephesinde, zaman geçirmeyi azaltmaya ve oyunun temposunu artırmaya yönelik diğer düzenlemelerin de değerlendirme sürecinde olduğu, tüm değişikliklerin uluslararası turnuvalarda yapılacak denemeler sonrası netlik kazanacağı kaydedildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
