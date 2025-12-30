Ofsayt kuralında değişiklik gündemde! Infantino açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Dubai'de düzenlenen Dünya Spor Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 2026 Dünya Kupası öncesinde futbolda bazı kural değişikliklerinin masada olduğunu açıkladı.Infantino, özellikle eski Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'in gündeme getirdiği ofsayt kuralı önerisinin ilk kez ciddi biçimde ele alındığını söyledi.Gündemdeki değişikliğe göre, hücum oyuncusu ancak savunma oyuncusunun tamamen önünde yer alması durumunda ofsayt pozisyonunda sayılacak. Mevcut uygulamada ise hücumcunun vücudunun herhangi bir bölümünün savunma hattını geçmesi ofsayt kararı için yeterli oluyor. Söz konusu düzenlemenin, futbolda oyun akışını hızlandırmak ve hücumu teşvik etmeyi hedeflediği belirtiliyor.Infantino, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmedeifadelerini kullandı.Öte yandan ofsayt kuralında muhtemel değişiklik, futbol kamuoyunda farklı görüşleri de beraberinde getirdi. İtalya'da hakemlik uzmanı Luca Marelli, yeni düzenlemenin özellikle teknolojik imkanların sınırlı olduğu liglerde tartışmalara yol açabileceğini dile getirdi. Marelli, defans ile hücumcunun tamamen önde olma durumunun tespit edilmesinin uygulamada zorluklar doğurabileceğini belirtti. Marelli ayrıcaifadelerini kullandı.Uygulamayla alakaları şüphelerinin de bulunduğunu dile getiren Marelli,açıklamalarında bulundu.Infantino, 2025 yılı boyunca FIFA organizasyonlarında çeşitli uygulamaların test edildiğini de aktardı. Bu denemeler arasında VAR için "yeşil kart" uygulaması, hakem vücut kameraları ve kaleciler için getirilen sekiz saniye kuralının yer aldığı kaydedildi. FIFA'nın bu testlerle oyunu daha akıcı ve adil hale getirmeyi amaçladığı vurgulandı.FIFA cephesinde, zaman geçirmeyi azaltmaya ve oyunun temposunu artırmaya yönelik diğer düzenlemelerin de değerlendirme sürecinde olduğu, tüm değişikliklerin uluslararası turnuvalarda yapılacak denemeler sonrası netlik kazanacağı kaydedildi.