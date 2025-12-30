ÇBK Mersin, Botaş'ı rahat geçti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında BOTAŞ'ı 101-89 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Burak Erkan, İsmail Arslan
ÇİMSA ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 7, Sinem Ataş 17, Geiselsoder 11, Burke 31, Vanloo 5, Asena Yalçın 12, Sventoraite 18, Eslem Güler
BOTAŞ: Bejedi 9, Tuba Poyraz 12, Dantas 32, Williams 25, Işılay Eğin 1, Rana Uçar 3, Ayşegül Günay Aladağ 1, Selin Rachel Gül 4, Serfa 2
1. Periyot: 27-19
Devre: 55-36
3. Periyot: 83-67
