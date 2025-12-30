30 Aralık
Burnley-Newcastle
1-3
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
2-2
30 Aralık
N. Forest-Everton
0-2
30 Aralık
West Ham United-Brighton
2-2
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
2-068'
30 Aralık
M. United-Wolves
1-170'
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
0-3
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
0-3

ÇBK Mersin, Botaş'ı rahat geçti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında BOTAŞ'ı 101-89 yendi.

calendar 30 Aralık 2025 21:45 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 23:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ÇBK Mersin, Botaş'ı rahat geçti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında BOTAŞ'ı 101-89 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Burak Erkan, İsmail Arslan

ÇİMSA ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 7, Sinem Ataş 17, Geiselsoder 11, Burke 31, Vanloo 5, Asena Yalçın 12, Sventoraite 18, Eslem Güler

BOTAŞ: Bejedi 9, Tuba Poyraz 12, Dantas 32, Williams 25, Işılay Eğin 1, Rana Uçar 3, Ayşegül Günay Aladağ 1, Selin Rachel Gül 4, Serfa 2

1. Periyot: 27-19

Devre: 55-36

3. Periyot: 83-67

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
