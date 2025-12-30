30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

İşte Tedesco'nun istediği iki transfer!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, orta saha ve santrfor transferleri için talepte bulundu.

30 Aralık 2025 11:29 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 11:55
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: Fenerbahce.org
İşte Tedesco'nun istediği iki transfer!
Transfer çalışmalarının sürdüğü Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, ara dönemde büyük bir değişim istemiyor.

İtalyan çalıştırıcı, Başkan Sadettin Saran'la yaptığı toplantılarda takımın yakaladığı uyuma vurgu yapıyor.

ORTA SAHA VE SANTRFOR


Alınacak oyuncu sayısından çok kalitesinin önemli olduğunu söyleyen Tedesco, Anthony Musaba'nın ardından kulüp bütçesine uyması halinde direkt 11'de oynayabilecek orta saha ve santrfor hamlesi istedi.

Başkan Saran da çılgın talepleri bulunmayan Tedesco'ya istediği kadronun kurulacağının sözünü verdi.

TRANSFER İÇİN BASIN TOPLANTISI

Fenerbahçe Yöneticisi İlker Alkun, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.

Alkun, transferle ilgili gelen sorunun ardından, "8 Ocak'ta en yetkili ağızdan bir basın toplantısı yapılacak." yanıtını verdi.



  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.