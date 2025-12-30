İşte Tedesco'nun istediği iki transfer!

Transfer çalışmalarının sürdüğü Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, ara dönemde büyük bir değişim istemiyor.
İtalyan çalıştırıcı, Başkan Sadettin Saran'la yaptığı toplantılarda takımın yakaladığı uyuma vurgu yapıyor.
ORTA SAHA VE SANTRFOR
Alınacak oyuncu sayısından çok kalitesinin önemli olduğunu söyleyen Tedesco, Anthony Musaba'nın ardından kulüp bütçesine uyması halinde direkt 11'de oynayabilecek orta saha ve santrfor hamlesi istedi.
Başkan Saran da çılgın talepleri bulunmayan Tedesco'ya istediği kadronun kurulacağının sözünü verdi.
TRANSFER İÇİN BASIN TOPLANTISI
Fenerbahçe Yöneticisi İlker Alkun, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.
Alkun, transferle ilgili gelen sorunun ardından, "8 Ocak'ta en yetkili ağızdan bir basın toplantısı yapılacak." yanıtını verdi.
İtalyan çalıştırıcı, Başkan Sadettin Saran'la yaptığı toplantılarda takımın yakaladığı uyuma vurgu yapıyor.
ORTA SAHA VE SANTRFOR
Alınacak oyuncu sayısından çok kalitesinin önemli olduğunu söyleyen Tedesco, Anthony Musaba'nın ardından kulüp bütçesine uyması halinde direkt 11'de oynayabilecek orta saha ve santrfor hamlesi istedi.
Başkan Saran da çılgın talepleri bulunmayan Tedesco'ya istediği kadronun kurulacağının sözünü verdi.
TRANSFER İÇİN BASIN TOPLANTISI
Fenerbahçe Yöneticisi İlker Alkun, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.
Alkun, transferle ilgili gelen sorunun ardından, "8 Ocak'ta en yetkili ağızdan bir basın toplantısı yapılacak." yanıtını verdi.