Haber Tarihi: 29 Aralık 2025 20:41 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 20:41

Mardin okullar tatil mi? 30 Aralık yarın Mardin okullar tatil mi?

Mardin'de okullar tatil mi, 30 Aralık salı günü yarın Mardin'de okulların tatil olacağına ilişkin gözler Mardin Valiliği'nde. Yarın okullara tatil kararı gelip gelmeyeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları tüm yurtta etkisini gösterdi. Bazı yerlerde okullar tatil edilmişti. Gözler yarına çevrildi. Peki, yarın Mardin'de yarın okullar tatil mi? 30 Aralık günü Mardin'de okullar tatil mi?

Mardin okullar tatil mi? 30 Aralık yarın Mardin okullar tatil mi?
Abone Ol
Mardin'de okullar tatil mi? 30 Aralık (yarın) Mardin'de okullar tatil mi? Okulların tatil durumu gündemde yakından takip ediliyor. Meteoroloji, bir çok il ile ilgili uyarı yaptı. Olumsuz hava koşulları dolayasıyla bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Salı günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki 30 Aralık (Yarın) Mardin'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?
MARDIN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle Hakkari, Mardin, Van ve Diyarbakır'da eğitime 1 gün daha ara verildiği duyuruldu.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Gremio, Tete'yi istiyor: Fotoğraf olay çıkardı! Galatasaray Gremio, Tete'yi istiyor: Fotoğraf olay çıkardı!
Eintracht Frankfurt, Younes Ebnoutalib'i kadrosuna kattı E. Frankfurt Eintracht Frankfurt, Younes Ebnoutalib'i kadrosuna kattı
Kızılyıldız'ın en iyisi Krunic! Fenerbahçe Kızılyıldız'ın en iyisi Krunic!
Mısır ve Güney Afrika üst tura yükseldi Afrika Kupası Mısır ve Güney Afrika üst tura yükseldi
Diyarbakır okullar tatil mi? 30 Aralık yarın Diyarbakır okullar tatil mi? Gündem Diyarbakır okullar tatil mi? 30 Aralık yarın Diyarbakır okullar tatil mi?
Van okullar tatil mi? 30 Aralık yarın Van okullar tatil mi? Gündem Van okullar tatil mi? 30 Aralık yarın Van okullar tatil mi?
Mardin okullar tatil mi? 30 Aralık yarın Mardin okullar tatil mi? Gündem Mardin okullar tatil mi? 30 Aralık yarın Mardin okullar tatil mi?
Hakkari okullar tatil mi? 30 Aralık yarın Hakkari okullar tatil mi? Gündem Hakkari okullar tatil mi? 30 Aralık yarın Hakkari okullar tatil mi?
Berkan Kutlu'ya 7 talip birden! Galatasaray Berkan Kutlu'ya 7 talip birden!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı
2
Erden Timur'un ifade işlemleri sona erdi
3
Ertan Torunoğulları: "Transfer görüşmelerinden geliyorum"
4
Necip Uysal ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan telefon görüşmesi!
5
Can Armando Güner, 18'inde Aslan oluyor
6
Galatasaray'da Lookman operasyonu! Osimhen Devrede
7
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Sergen Yalçın'dan kesin veto

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.