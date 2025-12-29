Haber Tarihi: 29 Aralık 2025 20:41 -
Güncelleme Tarihi:
29 Aralık 2025 20:41
Mardin okullar tatil mi? 30 Aralık yarın Mardin okullar tatil mi?
Mardin'de okullar tatil mi, 30 Aralık salı günü yarın Mardin'de okulların tatil olacağına ilişkin gözler Mardin Valiliği'nde. Yarın okullara tatil kararı gelip gelmeyeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları tüm yurtta etkisini gösterdi. Bazı yerlerde okullar tatil edilmişti. Gözler yarına çevrildi. Peki, yarın Mardin'de yarın okullar tatil mi? 30 Aralık günü Mardin'de okullar tatil mi?
Mardin'de okullar tatil mi? 30 Aralık (yarın) Mardin'de okullar tatil mi? Okulların tatil durumu gündemde yakından takip ediliyor. Meteoroloji, bir çok il ile ilgili uyarı yaptı. Olumsuz hava koşulları dolayasıyla bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Salı günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki 30 Aralık (Yarın) Mardin'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?
MARDIN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle Hakkari, Mardin, Van ve Diyarbakır'da eğitime 1 gün daha ara verildiği duyuruldu.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.