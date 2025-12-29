Mardin okullar tatil mi? 30 Aralık yarın Mardin okullar tatil mi?

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle Hakkari, Mardin, Van ve Diyarbakır'da eğitime 1 gün daha ara verildiği duyuruldu.

Mardin'de okullar tatil mi? 30 Aralık (yarın) Mardin'de okullar tatil mi? Okulların tatil durumu gündemde yakından takip ediliyor. Meteoroloji, bir çok il ile ilgili uyarı yaptı. Olumsuz hava koşulları dolayasıyla bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Salı günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki 30 Aralık (Yarın) Mardin'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?