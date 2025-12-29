S Sport Plus Digitürk'te Var mı, Kaçıncı Kanalda? - 2026

Haber Tarihi: 29 Aralık 2025 12:40 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 12:40

Feyenoord - Fenerbahçe maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi heyecanı yeniden başlarken, futbolseverlerin merak ettiği soruların başında şu geliyor: S Sport Plus Digiturk'te var mı? Kaçıncı kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, şifreli mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin bu kritik mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. 
S Sport Plus Digiturk'te Var mı?

Hayır, S Sport Plus, Digiturk'te bir TV kanalı olarak yer almamaktadır.

S Sport Plus, yalnızca dijital bir yayın platformudur ve uydu platformlarında (Digiturk, D-Smart, KabloTV vs.) yayınlanmaz.

Karıştırılmaması gereken bir diğer detay ise şudur:

S Sport HD → Digiturk'te vardır.

S Sport Plus → Yalnızca internet/dijital platformda vardır, Digiturk'te YOKTUR.

S Sport Digiturk'te Kaçıncı Kanalda? (2026)

Eğer S Sport kanalını Digiturk üzerinden izlemek istiyorsan, 2025 itibarıyla güncel kanal numarası şu şekildedir:

✅ S Sport HD → Digiturk 87. Kanal

✅ S Sport 2 HD → Digiturk 88. Kanal


Ancak tekrar hatırlatalım: S Sport Plus, bu kanalların içinde yer almaz.


Lausanne Sports - Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Konferans Ligi'de bu Lausanne Sports, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Lausanne Sports - Beşiktaş maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak. Mücadele S Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.

LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lausanne Sports - Beşiktaş maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.


