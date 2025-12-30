30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Bahçeşehir Koleji'nden Avrupa'da farklı galibiyet!

Bahçeşehir Koleji, Eurocup A Grubu 12. hafta maçında Hamburg Towers'ı 105-68 mağlup etti.

Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu 12'nci hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Almanya temsilcisi Hamburg Towers'ı 105-68 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji 8'inci galibiyetini elde etti. Hamburg Towers ise 12'nci yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Veolia Towers, 5. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 9-15. Bir dakika 41 saniye içinde Almanya temsilcisine 9-0'lık seriyle karşılık veren Bahçeşehir Koleji, 6. dakikada skoru 18-15'e getirdi. Kalan bölümde farkı açan ev sahibi takım, 7 oyuncusundan skor katkısı aldığı ilk periyodu 32-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren ve farkı 25 sayıya kadar çıkaran Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 63-38 üstün gitti.


Üçüncü periyotta Homesley'in skorer oyunuyla farkı 33 sayıya kadar çıkaran ev sahibi ekip, son bölüme 85-52 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oldukça rahat bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, karşılaşmadan 105-68 galip ayrıldı.

Bu arada Bahçeşehir Koleji, Almanya temsilcisi karşısında bu sezon resmi maçlarda ilk yarılar itibarıyla en yüksek sayıya ulaştı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Milivoje Jovcic, Uros Obrknezevic, Ioannis Tiganis

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Flynn 17, Cavanaugh 12, Trevion Williams 2, Homesley 17, Mitchell 10, Ponitka 5, Hale 16, Göktuğ Baş 5, Koprivica 8, İsmet Akpınar 7, Furkan Haltalı 6

HAMBURG TOWERS: Anthony Williams 16, Breunig 8, Perrin 9, Daniels 22, Grey 2, Ogbe 2, Maronka 5, Turudic 2, Martin 2, Müller

1'İNCİ PERİYOT: 32-23

DEVRE: 63-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 85-52

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.