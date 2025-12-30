30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Milan'da Nkunku yerine Icardi düşüncesi

Fenerbahçe, Milan'dan Christopher Nkunku ile ilgileniyor. Milan, Nkunku'nun ayrılması ihtimaline karşılık hazırlıklara başladı ve listede Galatasaray'dan Mauro Icardi de yer alıyor.

calendar 30 Aralık 2025 15:36 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 15:37
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe, Milan'dan Christopher Nkunku'yu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Nkunku için Milan ile görüşmelere başladı.

MILAN'DAN YENİ LİSTE

Fenerbahçe'nin Nkunku transferinde şu anda görüşmeler ileri düzeyde olmasa da Milan, Fransız futbolcunun ayrılık ihtimaline karşılık transfer için listesini hazırladı.

ICARDI DE LİSTEDE

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan'ın, Nkunku'nun ayrılık olasılığı halinde hazırladığı listede Galatasaray'dan Mauro Icardi de yer alıyor.


Milan'ın listesinde Al Hilal forması giyen Darwin Nunez'in de yer aldığı ancak Uruguaylı futbolcunun yüksek maaşının Milan tarafından karşılanmasının zor olduğu belirtildi.

MILAN'DA DİĞER ADAYLAR

Milan'ın listesinde yer alan diğer isimler şu şekilde:

Jean-Philippe Mateta - Crystal Palace
Sidiki Cherif - Angers
Giovane - Hellas Verona
Rayan - Vasco Da Gama

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
