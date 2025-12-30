31 Aralık tatil mi? 31 Aralık (yarın) okullar tatil mi?

31 Aralık tatil olup olmadığı merak ediliyor. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede yeni yıl, tüm dünyada coşkuyla kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler, tatil planları için 31 Aralık gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. Okulların ve kamu kurumlarının çalışma düzeni merak edilirken, yılbaşı arifesinde uygulanacak mesai takvimi araştırılıyor. Peki 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?

1 Ocak resmi tatildir. Bu sebeple kamu kurumları kapalı olacak. okullar ise 1 Ocak 2026 Perşembe günü tatil olacak.

1 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle tatil olacak. 31 Aralık Çarşamba günü tatil olmayacak.

31 Aralık tatil veya yarım gün değildir. Öğrenciler için standart bir eğitim günü olacaktır. 1 Ocak ise Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilir.