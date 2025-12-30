29 Aralık
Mert Günok için Fenerbahçe yanıtı!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Mert Günok, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor. Gürcan Bilgiç, Mert Günok için gelen soruya cevap verdi.

calendar 30 Aralık 2025 08:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Mert Günok için Fenerbahçe yanıtı!
Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan eski kalecisi Mert Günok'u transfer listesine dahil etti.

Gürcan Bilgiç, Sabah'ta Fenerbahçe'nin transfer gündemi için gelen sorulara yanıt verdi. Bilgiç, Mert Günok için de çarpıcı sözlere imza attı.

İŞTE O SORU VE CEVAP


Mert Günok, Fenerbahçe'ye dönecek mi? Bu mantıklı bir adım mı yoksa vefa mı?

Gürcan Bilgiç: "Altyapıdan yetiştiği için özellikle Avrupa listesinde Fenerbahçe'nin elini kolaylaştıracak bir oyuncu. Kulübü, taraftarı biliyor. Lider karakteri de var. Ederson'a da rekabeti hissettirip, performansını her daim diri tutmasını sağlayabilir. Sezon başı Gökhan Sazdağı'nı da altyapı kontenjanı için almak istemişlerdi. Bu nedenle Mert Günok eğer yedekliği kabul edecekse mantıklı bir adım olur."

BEŞİKTAŞ'TA KADRO DIŞI

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Mert Günok ve Necip Uysal'dan kendilerine kulüp bulmalarının istendiğini duyurmuştu.

Mert ve Necip, takım bulamamaları halinde Beşiktaş'ta takımdan ayrı çalışacaklar.

