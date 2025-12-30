30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Galatasaray'ı 30 milyon Euroluk mali sınav bekliyor

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, UEFA'ya sunulacak mali rapor öncesi kritik bir sürece giriyor.

calendar 30 Aralık 2025 09:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, verilen aranın ardından yoluna hem Türkiye'de hem de Avrupa'da devam etmeye hazırlanıyor.
 
Ancak sportif başarıların yanı sıra sarı-kırmızılı kulübü önümüzdeki günlerde önemli bir mali sınav bekliyor.
 
UEFA'YA MALİ RAPOR
 
Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla UEFA kulüp lisansını alan ve bu süreçte izlenme periyodunda bulunan Galatasaray, sezonun son mali raporunu 15 Ocak'ta UEFA'ya sunacak.
 
Daha önce 15 Temmuz ve 15 Ekim tarihlerinde vadesi geçmiş borcu bulunmadığını bildiren yönetim, bu kez kısa süre içinde yüksek tutarlı ödemeleri tamamlamak zorunda.
 
Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki iki haftalık süreçte yaklaşık 30 milyon euro (yaklaşık 1,5 milyar TL) ödeme yapacak.
 
TRABZONSPOR'A ÖDEME
 
Bu rakamın 15-16 milyon euroluk kısmı futbolcu alacaklarından oluşurken, Uğurcan transferi kapsamında Trabzonspor'a 13 milyon 750 bin euro ödeme gerçekleştirilecek. Böylece kulüp kasasından toplamda yaklaşık 30 milyon euro çıkmış olacak.
 
Mali açıdan her geçen gün daha da güçlenen Galatasaray'da, özellikle locaların yenilenmesi için belirlenen takvimin öne çekildiği ve buradan sağlanacak gelirle finansmanın önemli bir bölümünün karşılanmasının hedeflendiği belirtildi.
 
Öte yandan UEFA, kulüplerden 17 Mart'a kadar yıl içindeki son mali güncellemeleri de talep ediyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
