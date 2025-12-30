Manchester City'de Antoine Semenyo için geri sayım

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Manchester City, sezonun öne çıkan oyuncularından Antoine Semenyo transferinde önemli mesafe kat etti.Sky Sports'un haberine göre; Manchester United, Chelsea ve Tottenham'ın da radarında bulunan Semenyo için Manchester City, Bournemouth ile son günlerde temaslarını hızlandırdı.26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 65 milyon sterlinlik serbest kalma maddesine ilişkin son ayrıntıların görüşüldüğü, oyuncu ile Manchester City arasındaki kontrat görüşmelerinde ise sona yaklaşıldığı belirtildi.Manchester City'nin, söz konusu serbest kalma maddesiyle ilgili olarak Bournemouth'la doğrudan temasa geçen tek kulüp olduğu ve bu maddenin 10 Ocak'a kadar geçerliliğini koruduğu aktarıldı.Bu sezon Bournemouth formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan Semenyo, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında Bristol City'den Bournemouth'a transfer olmuştu.Semenyo, İngiltere kariyerinde daha önce Sunderland, Newport County ve Bath City takımlarında da görev yaptı.