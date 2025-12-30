30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Manchester City'de Antoine Semenyo için geri sayım

Manchester City, ara transfer dönemindeki ilk hamlesini bitirmeye çok yakın. Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz devi, Bournemouth'ta forma giyen Antoine Semenyo'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

30 Aralık 2025 21:07
Haber: Sporx.com dış haberler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Manchester City, sezonun öne çıkan oyuncularından Antoine Semenyo transferinde önemli mesafe kat etti.

Sky Sports'un haberine göre; Manchester United, Chelsea ve Tottenham'ın da radarında bulunan Semenyo için Manchester City, Bournemouth ile son günlerde temaslarını hızlandırdı.

26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 65 milyon sterlinlik serbest kalma maddesine ilişkin son ayrıntıların görüşüldüğü, oyuncu ile Manchester City arasındaki kontrat görüşmelerinde ise sona yaklaşıldığı belirtildi.


Manchester City'nin, söz konusu serbest kalma maddesiyle ilgili olarak Bournemouth'la doğrudan temasa geçen tek kulüp olduğu ve bu maddenin 10 Ocak'a kadar geçerliliğini koruduğu aktarıldı.

Bu sezon Bournemouth formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan Semenyo, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında Bristol City'den Bournemouth'a transfer olmuştu.

Semenyo, İngiltere kariyerinde daha önce Sunderland, Newport County ve Bath City takımlarında da görev yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
