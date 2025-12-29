Haber Tarihi: 29 Aralık 2025 12:42 -
Güncelleme Tarihi:
29 Aralık 2025 12:42
Temu yasaklandı mı? Temu Türkiye alışveriş limiti 2026
Temu yasaklandı mı? Temu Türkiye alışveriş limiti ne kadar? Türkiye'de faaliyet gösteren birçok e-ticaret sitesi bulunuyor. Bu sitelerden bazıları ise yurt dışı menşeli oluyor. Bu sitelerin arasına son olarak Temu eklendi. Temu, birçok kullanıcının dikkatini çeken bir site oldu. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararın ardından ise gözler Temu'ya çevrildi. Bu kararın ardından Temu ve benzeri yurt dışı menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapılamayacağı iddia ediliyor.
Temu yasaklandı mı? ve Temu Türkiye alışveriş limiti 2026 yılı için ne kadar oldu? Son günlerde online alışveriş platformu Temu hakkında çıkan iddialar ve merak edilen limitler tüketicilerin kafasını karıştırıyor. Peki, Temu yasaklandı mı Türkiye'de? 2025 Temu Türkiye alışveriş limiti konusunda resmi bir açıklama var mı? İşte bu soruların cevapları ve Temu alışveriş limiti ile ilgili en güncel bilgiler...
TEMU TÜRKİYE'DE YASAKLANDI MI? İŞTE GERÇEK!
Son günlerde sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında Temu yasaklandı mı yönünde çıkan haberler, online alışveriş yapan vatandaşları tedirgin etti. Ancak mevcut bilgilere göre, Temu Türkiye'de resmi olarak yasaklanmadı. Temu'nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Türkiye'den alışveriş yapmak şu an için mümkün.Ticaret Bakanlığı tarafından yurt dışından yapılan alışverişlere yönelik getirilen yeni düzenlemeler, bazı e-ticaret sitelerinin faaliyetlerini etkileyebilir. Bu düzenlemeler, ürün güvenliği ve üretici bilgilerinin şeffaf bir şekilde paylaşılmasını zorunlu kılıyor. Şartları karşılamayan platformların Türkiye'deki faaliyetleri durdurulabilir. Ancak şu an için Temu yasaklandı mı Türkiye sorusunun cevabı hayır. Eğer Temu bu yeni düzenlemelere uyum sağlamazsa, ilerleyen dönemlerde faaliyetlerinin durdurulma veya siparişlerin gümrükte reddedilme riski oluşabilir. Bu nedenle, Temu yasaklandı mı sorusu henüz tam olarak netlik kazanmamış olsa da, şu an için bir yasak söz konusu değil.2026 TEMU TÜRKİYE ALIŞVERİŞ LİMİTİ NE KADAR?
2025 Temu Türkiye alışveriş limiti de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yurt dışından yapılan alışverişlere uygulanan gümrük mevzuatı gereğince, belirli bir limitin üzerindeki siparişler vergilendirilmekteydi. Temu alışveriş limiti konusunda 2025 yılı için bazı güncellemeler yapıldığı görülüyor.Edinilen bilgilere göre, 2025 Temu Türkiye alışveriş limiti şu şekilde belirlenmiştir:Aylık Sipariş Sayısı: En fazla 5 adet
Maksimum Harcama: Kuponlar hariç 1.050 TL
Aynı Üründen Alınabilecek Maksimum Adet: 5 adet
Bu limitler, tüketicilerin gümrük vergisi ile karşılaşmaması ve alışverişlerini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmesi için getirilmiştir. Temu Türkiye alışveriş limiti 2025 yılı için belirlenen bu kurallara dikkat ederek alışveriş yapmak, olası ek maliyetlerin önüne geçmek açısından önemlidir. Ayrıca, tek seferde yapılan alışverişlerde kargo dahil 30 Euro'yu aşmamak da vergi muafiyetinden yararlanmak için dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.