30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Miralem Pjanic, futbolu bıraktı

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen Miralem Pjanic, 35 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.

calendar 30 Aralık 2025 20:15
Haber: Sporx.com
Miralem Pjanic, futbolu bıraktı
Kariyerinin bir döneminde ülkemizde Beşiktaş'ın da formasını giyen dünyaca ünlü orta saha Miralem Pjanic, futbolu bıraktığını duyurdu.

Tuttosport'a konuşan Boşnak yıldız, artık ailesine vakit ayırdığını ve futbolu bıraktığını açıkladı.

TOPLAM 9 KUPA

Kariyerinde Juventus, Barcelona ve Roma gibi önemli kulüplerde forma giyen Pjanic, kariyerinde toplam 9 kupa kazandı. 

BEŞİKTAŞ İLE KUPA KAZANDI

Boşnak yıldız, Beşiktaş ile Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Pjanic, son olarak Rus ekibi CSKA Moskova formasını giymişti.

Kariyerinde toplam 666 resmi maça çıkan efsane orta saha, 77 gol ve 132 asist kaydetti. Pjanic'in kariyerinde transfer olduğu kulüpler, yıldız isim için toplamda 110 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
