Yılbaşında kar yağacak mı? 2026 kar yağacak mı?

Yılbaşı öncesinde Türkiye genelinde kış koşullarının etkisini artırması beklenirken, meteorolojik tahmin haritaları birçok bölgede kar yağışına işaret ediyor.

Haritada mor ve koyu tonlarla gösterilen alanlar, yoğun kar ihtimaline işaret ediyor. Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri hattı ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde kar yağışının yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor.

Tahminlere göre kar yağışı;

İç Anadolu'nun tamamına yakını

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri

Doğu Anadolu genelinde etkili olacak. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde tipi ve yoğun kar ihtimali öne çıkıyor.

İstanbul için harita, yoğun kar senaryosuna işaret etmiyor. Kentte yılbaşı döneminde parçalı bulutlu ve yer yer yağmur geçişleri öne çıkarken, sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz altında seyretmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde kısa süreli karla karışık yağmur ihtimali bulunsa da, şehir genelinde kalıcı kar beklenmiyor.

Akdeniz Bölgesi'nde ise tablo farklı. Adana, Mersin ve Hatay çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar öne çıkıyor. Kısa sürede etkili olabilecek yağışlar nedeniyle sel ve su baskını riskine dikkat çekiliyor.