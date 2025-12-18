Haber Tarihi: 18 Aralık 2025 15:26 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2025 15:26

2026 yılı plastik poşet fiyatı ne kadar olacak?

2026 yılına sayılı günler kala plastik poşet fiyatının ne kadar olacağı merak ediliyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, mevcut poşet tutarından zarar ettiklerini belirterek yeni yılda ne kadar olması gerektiğini açıkladı.

1 Ocak 2019 tarihinde 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında plastik poşetler ücretli hale getirilmişti. Bu yıl 50 kuruş olarak uygulanan poşet fiyatlarının 2026 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, konuyla ilgili Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

"HİÇ PARA ALMASAK DAHA İYİ"
"Zarar etmeyelim yeter" diyen Ömer Düzgün, "Şu an artı bir para ödüyoruz. Hiç para almasak poşetten daha iyi. Poşet maliyet artı devlete ödediğimizle birlikte zarar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"EN AZ 2 LİRA OLMASI LAZIM"
Maliyetin en az 2 lira olması halinde kafa kafaya geleceğinin altını çizen Düzgün, "Poşet şu an ful zarar. Tamamen bizim cebimizden çıkıyor. Poşet vermesek daha iyi." diye konuştu.
