2026 yılı plastik poşet fiyatı ne kadar olacak?

1 Ocak 2019 tarihinde 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında plastik poşetler ücretli hale getirilmişti. Bu yıl 50 kuruş olarak uygulanan poşet fiyatlarının 2026 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, konuyla ilgili Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

"Zarar etmeyelim yeter" diyen Ömer Düzgün, "Şu an artı bir para ödüyoruz. Hiç para almasak poşetten daha iyi. Poşet maliyet artı devlete ödediğimizle birlikte zarar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Maliyetin en az 2 lira olması halinde kafa kafaya geleceğinin altını çizen Düzgün, "Poşet şu an ful zarar. Tamamen bizim cebimizden çıkıyor. Poşet vermesek daha iyi." diye konuştu.