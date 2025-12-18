17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
2-1

Galatasaray'a fırsat transferi: Jhon Arias

Galatasaray, Wolverhampton'da forma giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat Jhon Arias'ın durumunu yakından takip ediyor.

18 Aralık 2025 09:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a fırsat transferi: Jhon Arias
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'un ligde yaşadığı kötü tablo, transfer iddialarını da beraberinde getirdi.

Galatasaray, Wolverhampton'da forma giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat Jhon Arias'ın durumunu yakından takip etmeye başladı.

Wolverhampton'ın Premier Lig'de geride kalan 16 haftada yalnızca 2 puan toplayarak son sırada yer alması, Kolombiyalı futbolcunun bu durumdan memnun olmamasına ve geleceği sorgulamasına neden oldu.



DAVINSON SANCHEZ DETAYI

Öte yandan Arias'ın, Kolombiya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Davinson Sanchez, Galatasaray'daki deneyimlerini Arias ile paylaştı.

Wolverhampton'da 17 maça çıkan Arias, gol veya asist katkısı sağlayamadı.



  • KL
