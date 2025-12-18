Galatasaray'a fırsat transferi: Jhon Arias

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'un ligde yaşadığı kötü tablo, transfer iddialarını da beraberinde getirdi.





Galatasaray, Wolverhampton'da forma giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat Jhon Arias'ın durumunu yakından takip etmeye başladı.





Wolverhampton'ın Premier Lig'de geride kalan 16 haftada yalnızca 2 puan toplayarak son sırada yer alması, Kolombiyalı futbolcunun bu durumdan memnun olmamasına ve geleceği sorgulamasına neden oldu.

DAVINSON SANCHEZ DETAYI



Öte yandan Arias'ın, Kolombiya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Davinson Sanchez, Galatasaray'daki deneyimlerini Arias ile paylaştı.



Wolverhampton'da 17 maça çıkan Arias, gol veya asist katkısı sağlayamadı.







